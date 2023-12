Rigo Urán, a punta de aguapanela: le encanta beber, pero no puede

El ciclista colombiano Rigoberto Urán sigue siendo sensación en los hogares colombianos producto del impacto de su novela, 'Rigo', del canal RCN.

El pedalista se encuentra en Cali, en el lanzamiento de una de sus tiendas Go Rigo Go, y desde allí habló de lo que ha generado la novela en su vida.



“De Rigo solo se conocía la risa, nadie lo había visto llorar. Solo mis amigos conocen mi historia. Mucha gente tiene la misma historia o peor. Los que han perdido familiares por la guerra y han salido adelante”, dijo Rigo en Win Sports.



“Mucha gente se siente identificada con mi historia y por eso es la novela más vista. No pensé tener esta magnitud”, agregó el pesalista.

Su temporada 2024

Rigorberto Urán. Foto: EFE

Rigo se refirió a lo que viene par aél en la temporada 2024, para la cual ya se está preparando intensamente.



“El próximo año es muy importante con Olímpicos, hay que clasificar primero, ojalá pueda llegar en buena condición; está el Tour de Francia y vienen carreras, ahorita voy con el Tour Colombia. Sería muy bonito estar en el Tour y los Olímpicos”, contó.



A propósito, reveló que aunque le encanta beber, no puede hacerlo por su profesión.



“Me encanta beber, pero yo no puedo… yo voy en enero porque así va mi preparación física. Si en estos días estaban bebiendo y yo prácticamente tomaba aguapanela”, dijo.

