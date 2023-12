Rigo recibe a figura de Selección: come tremendo postre con grosería por delante; video

Rigoberto Urán volvió a ser noticia en las últimas horas por divertido momento que pasó con una figura de la Selección Colombia en Rionegro (Antioquia). El ciclista colombiano no desaprovecha las vacaciones y pasó agradable momento con varios amigos.



El pedalista, que es tema de conversación por estos días debido a su exitosa novela llamada 'Rigo' se encuentra en el país disfrutando un tiempo con su familia antes de iniciar la dura preparación para la temporada 2024 del World Tour.



El ciclista informó en su cuenta de Instagram que el floricultor hará parte de su cadena 'Go Rigo Go!'. Foto: @rigobertouran

'Rigo' a sus 36 años de edad va a afrontar su último año de contrato con el EF Education Easy-Post y no se descarta que sea el último de su carrera deportiva, ya que en varias ocasiones ha dejado claro que quiere culminar su exitosa trayectoria con una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Rigo y Mateus Uribe juntos en Medellín

Este martes, Rigo decidió invitar a Mateus Uribe y su esposa Cindy Álvarez a su restaurante de Rionegro, donde compartió de una cena agradable en su restaurante llamado 'Grosería By Rigo', al lado de su mujer Michelle Durango.



El ciclista no desaprovechó la oportunidad para volver a mostrar su buen humor y vaciló a sus invitados después de que una de las personas que trabajan allí les explicara la composición del postre.



"La preparación de estos muchachos es la hijue...", dijo Rigoberto en medio de las risas de los presentes que estaban atentos a las palabras del trabajador.

Además, el ciclista nacido en Urrao se llevó un grato recuerdo de su amigo, quien le regaló la camiseta de la Selección Colombia firmada por él y con un mensaje dedicatorio.

Rigoberto Urán con Mateus Uribe. Foto: Instagram: Rigoberto Urán

