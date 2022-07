Cada vez que habla Rigoberto Urán, transmite alegría. Es un hombre que se ríe de todo lo que le pasa. Sin embargo, no la debe estar pasando bien, pues el comienzo en el Tour de Francia no ha sido el ideal, tampoco su temporada ha sido buena.

Corredor de experiencia, Urán sabe que en ‘juego largo hay desquite’, pero sin duda, por lo que le ha pasado en estas tres primeras etapas de la competencia, tiene el cristo de espaldas.



No hizo su mejor contrarreloj. Cedió 1 minuto 8 segundos con Tadej Pogacar, el máximo favorito al título. El líder del equipo EF no tuvo un buen día y en un esfuerzo en el que se ha destacado cedió tiempo importante.



El sábado se cayó dos veces. La primera, a 30 kilómetros de la meta, cuando se vio enredado al lado de gente como el propio líder en esos momentos, Yves Lampaert.



El domingo, cuando la carrera estaba por terminar y el lote entró en los últimos 2,8 kilómetros para la llegada, estuvo metido en el enredo del final. No cedió más minutos, gracias a la norma que cobija a los ciclistas de un percance en los últimos 3 kilómetros de la etapa y no los penaliza con tiempo.

En el último día del Tour en carreteras de Dinamarca se volvió a caer. Esta vez, Urán estuvo en un enredo que ocurrió en la mitad del grupo principal, a 9 kilómetros de la meta.



De inmediato se paró, pero no pudo llegar, perdió 39 segundos y ya está a dos minutos del líder, Wout van Aert, en la clasificación general. Pero ahí no para todo.



Perdió tiempo al lado de gente destacada como Bauke Mollema, Jack Hirt, Enric Mas y Damiano Caruso, segundo el año pasado en el Giro de Italia y quien venía como capitán del Bahrain.

No hace buena temporada

Lo que le ha pasado en esta edición del Tour, la novena para él, ha sido la constante del ciclista de 35 años durante la temporada, que no ha sido la mejor para él en cuanto a resultados y su salud. No ha contado con buena fortuna. Llegó al Tour como una incógnita, pues ha tenido problemas.



En abril pasado, en la Vuelta a Romandía tuvo que retirarse debido a una caída. Días después se confirmó que se fracturó la escápula izquierda.



Regresó a las carreras el pasado 12 de junio, en la Vuelta a Suiza, pero dio positivo por covid-19, se bajó de la bicicleta y no volvió a competir hasta el viernes pasado.



Este año los resultados no lo han acompañado, fue 14.º en la Tirreno-Adriático, décimo en el País Vasco y fue 42.º en la Flecha Valona.



Urán no la pasa bien, eso es claro, pero el Tour es largo, apenas comienza y es un corredor de mucha experiencia y categoría.



No va a ganarlo, no va a pelear el podio, pero puede tener ciclismo para entrar en un top 10 si mejora su condición y se quita de encima la mala racha.

