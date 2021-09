Rigoberto Urán: areolínea le aconseja sobre el tema de comprar un avión

En días pasados, el ciclista colombiano Rigoberto Urán mostró su interés de comprar un avión para sus desplazamientos. En un video que se hizo viral preguntaba si era una buena idea adquirirlo.



Pues bien, la compañía colombiana Viva le propuso al ciclista que mejor “viviera la experiencia” de viajar en una aerolínea de bajo costo.



En vez de un fabricante aeronáutico o una concesionaria, el mensaje provino de la aerolínea colombiana de bajo costo (Lowcost) Viva, la cual lo invitó a volar con ellos, pero en calidad de pasajero frecuente.



“Mijito, te proponemos un sueño: no te gastes toda la platica en un avión, mejor viaja con nosotros. Puntuales a toda Colombia y rutas internacionales en los aviones más nuevos. Estamos a un DM de distancia”, dice el mensaje de la aerolínea.



Hasta el momento no se conoce algún mensaje de respuesta del ciclista, pero la propuesta de Viva ha generado toca clase de reacciones entre los internautas, quienes en días pasados le brindaron algunos consejos a Rigo sobre su deseo de comprar un avión.



“Aprobado siempre y cuando pongas la foto de Yo Auxiliadora en el tablero”, escribió @MamaDeYisus una de las cuentas de Twitter más populares en Colombia.



“Mejor no, para poder tener la alegría de encontrarlo en el aeropuerto!!! (Cuanndo yo viaje, pues”, dijo @vhmondra.



Una de las respuestas fue la de su compatriota Egan Bernal.



“Hágale pues, igual acá somos vecinos y ‘al lado del enfermo come el alentado’. Yo le sirvo el whiskey si quiere y me lleva a ‘Zipa’”, escribió en el post de “Rigo” el pedalista del Ineos.



