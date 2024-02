Rigo Urán: el regalo y el consejo a un joven ciclista que le 'chupó rueda', video

Rigoberto Urán sigue siendo el centro de atracción del pelotón de figuras que participa en el Tour Colombia. El líder del equipo EF Pro Cycling llegó en el lote en la primera etapa de la carrera, en la que se impuso al embalaje Fernando Gaviria.

A la espera de una etapa en la que pueda dar más batalla, pues la primera fracción fue plana, Urán sigue muy activo en las redes sociales, aprovechando la popularidad de la telenovela basada en su vida.



Sin embargo, esta vez Rigo asumió una posición más formal. Y lo hizo para contar la historia de un joven ciclista aficionado que llegó a carreteras de Boyacá a acompañarlo y a darle un sincero agradecimiento.

Rigoberto Urán Foto: Efe



El protagonista de la historia es Ómar Vásquez, un joven pedalista nacido en Chitaraque (Boyacá) y que alcanzó a Urán y a sus compañeros de equipo: la bicicleta que montaba fue un regalo de Rigo.



“Estoy acá, vine y se me dio la oportunidad de venir solamente para darle las gracias a Rigo por este hermoso regalo, esta hermosa bicicleta. Acá, con mucho esfuerzo y dedicación, acá estoy, dándola toda para poder terminar el entreno con ellos”, dijo Vásquez en el video.



En el video, Rigo anima a Omar a seguirles el paso. Luego, el joven sufrió una caída durante el entrenamiento y Urán le dio un consejo: “Usted se puso a perseguirnos y mire cómo dañó la camisa. Se puso a andar detrás de nosotros, por eso hay que andar con un poquito más de cuidado”.



Urán escribió en su cuenta de Instagram una frase para resumir lo que vivió con esta muestra de cariño de uno de sus fanáticos.



“Una anécdota que se va a quedar por siempre en el corazón. No hay nada más lindo que la gratitud mijitos, algo que perdemos con el tiempo porque nos ponemos a normalizar las cosas de la vida, pero los niños no lo pierden, él se cayó y se levantó a seguir rodando. Gracias Boyacá”, dijo Rigo.



