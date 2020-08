Análisis: Urán, Martínez e Higuita pueden hacer daño en el Tour

Rigoberto Urán, Daniel Martínez y Sergio Higuita son tres ciclistas colombianos, que son la columna vertebral del equipo Education First, una escuadra que pocos ven, pero que tiene todo para hacer sufrir a sus rivales y, por qué no, pelear el título del Tour de Francia.

El tridente colombiano reúne la experiencia y sabiduría de Urán; la potencia y la fortaleza al reloj de Martínez, aunque perdió tiempo el domingo, y la juventud y explosividad de Higuita, cuarto en la general, que obliga al mundo del ciclismo a voltear los ojos hacia ellos.



Urán es el capitán de la escuadra. El técnico en carretera. A sus 33 años será su séptima participación en la prueba más importante del mundo. En el 2009 fue 50, en el 2011 terminó de 23, en el 2015 fue 42, segundo en el 2017 y ganó una etapa. Se retiró en el 2018 y el año pasado ocupó la séptima casilla.



Es un ciclista maduro, que se defiende bien en todos los terrenos, no es un atacante en la montaña, pero sube bien y recuperó su potencia en las etapas al reloj.



Viene de una fuerte caída en la Vuelta a España del 2019. Este año solo ha corrido en el Tour Colombia y en el Dauphiné, pero sin duda que con la sabiduría y la forma de aguantar el ritmo de los más fuertes, Urán puede, en algún momento, llegar con sus rivales y hacer una buena general.



"Acá nadie es líder, vamos a ir día a día a ver qué pasa. Tenemos equipo para pelear", contó Urán antes del arranque del Tour y eso da mucha tranquilidad, se nota que no hay ninguna presión.



Education First llega a esta edición del Tour con el título del Criterium Dauphiné como su carta de presentación, competencia en la que Martínez hizo gala de sus mejores condiciones, aprovechó su excelente momento y en una forma inteligente de correr obtuvo la victoria al final, un triunfo que algunos han minimizado porque se consiguió sin grandes estrellas como Egan Bernal y Primoz Roglic, quienes se retiraron.



Sin importar lo que pasó, Martínez llega a este Tour con alas en su camiseta. Es un ciclista de 24 años, que a pesar de la corta edad ya tiene a sus espaldas cuatro granes pruebas: Giro de Italia del 2016 y 2017, el Tour del 2018, cuando ocupó la casilla 38, y la Vuelta a España del año pasado.



Mide 1,72 metros, pesa 63 kilos y este 2020 ha sido redondo para él. Ganó la contrarreloj de los Nacionales de Ruta, fue tercero en la competencia de fondo y logró la segunda casilla en el Tour Colombia, detrás de Higuita, y con victoria parcial incluida, pero ayer una caída le pasó factura y cedió más de tres minutos.



Martínez no las tuvo todas consigo este domingo, se cayó y aunque conectó, cuando el grupo apretó el paso perdió la rueda y ya está a más de tres minutos en la general, por lo que sus planes cambian, y puede jugársela en busca de una victoria parcial y ayudar a Higuita y a Urán.

Daniel Martínez, campeón del Dauphiné. Foto: EFE



Higuita, por su parte, debuta en el Tour. Ya fue 14 en la Vuelta a España del año pasado, competencia en la que obtuvo una victoria de etapa. El ciclista de tan solo 23 años se ha ganado un cupo en el lote de gigantes. Este año ha sido especial. Se coronó campeón nacional de la ruta, ganó el Tour Colombia y fue tercero en la París-Niza detrás del alemán Maximilian Schachmaan y Tiesj Benoot, primero y segundo, respectivamente.



Mide 1,66 metros, pesa 57 kilos, pero independiente de esto, en París-Niza demostró que tiene las fuerzas en sus piernas para luchar un cupo en el lote, cuando aparecen los vientos de costado y los abanicos hacen estragos.



Llegó a Dauphiné como una de las cartas destacadas del equipo, pero sufrió una caída que lo mermó y lo alejó de lucha por los primeros puestos. Se dedicó a rodar, a hacer kilómetros y espera en este Tour consagrarse. El pedalista se metió el domingo en el embalaje, quedó de quinto y es cuarto en la clasificación general.

Tanto Martínez como Higuita, según las circunstancias de la competencia, pueden llegar a pelear el mejor joven del Tour, título que no les caería mal.



Urán, Martínez e Higuita estarán bajo la dirección del técnico español Juan Manuel Gárate, quien los conoce al dedillo, confía en ellos y sabe que con el tridente colombiano puede aspirar a ganar un Tour de Francia, que pinta más abierto que nunca.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

