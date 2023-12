Video | Rigo, inspiración de vida: tiene emotivo encuentro con una paciente con cáncer 

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más queridos del pedalismo colombiano, no solo sus grandes presentaciones en las mejores carreras del mundo lo han llevado a ganar fama mundial, la forma de ser y afrontar las situaciones difíciles de la vida generan inspiración.



Sin embargo, Rigo ha sido tendencia en el país en las últimas semanas debido a la serie que está siendo transmitida en importante canal nacional y que ha cautivado a millones de telespectadores que no se quieren perder un solo detalles del ciclista nacido en el Valle de Aburrá.

Carmelo y los dos Rigo, el real y el de la novela. Foto: Canal RCN y @gorigogooficial

'Rigo' ha tenido un gran éxito y es tema de conversación en las redes sociales entre los fanáticos del colombiano, quienes cada día quedan más sorprendidos con las duras situaciones que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida.



Desde la muerte de su papá hasta sus inicios en el ciclismo internacional, la serie cuenta el recorrido que tuvo para llegar a la cúspide del deporte de la bicicleta.

Las imágenes conmovieron a los seguidores del ciclista. Foto: Imágenes tomada de redes sociales

Esa fuerte historia es inspiración para varios fanáticos que se lo hacen saber al corredor que defiende los colores del EF Education Easy-Post. En las últimas horas, se reveló un video que arrugó el corazón de varios seguidores de Rigoberto.



Una mujer, muy fanática de su serie, decidió visitar una de las sedes de la tienda del ciclista, 'Go Rigo Go' para poder compartir unos minutos con su 'héroe'. Juliana, como se identificó la mujer, le agradeció por la serie, que es una fuente de inspiración para ella que está luchando contra el cáncer.



"Yo ando en un tratamiento de quimioterapia y ha sido muy duro. Ver tu serie me ha inspirado como esa 'berraquera' que le metes a la vida", fueron las palabras de la mujer en medio de la emoción y ante la atenta mirada del corredor de Urrao.

El ciclista informó en su cuenta de Instagram que el floricultor hará parte de su cadena 'Go Rigo Go!'. Foto: @rigobertouran

Y le reveló: "Cuando ya no quiero más y estoy cansada, pienso en lo que tú dices". Ante estas palabras, Rigo le dio un mensaje de fuerzas: "Hay que tener paciencia que eso se demora mucho y me alegra mucho escuchar eso", fueron sus palabras.



Además, en medio del intercambio le dio un impulso para poder superar esta enfermedad: "Hágale con toda a recuperarse, que de eso tenemos que salir".

Juliana, aprovechando que tenía a uno de sus ídolos al frente, no paró de agradecerle y le pidió que plasmara su autógrafo en un libro. El encuentro terminó con un fuerte abrazo.

