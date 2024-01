¿Cuándo vuelve la novela de Rigo? Exigen el regreso luego de semanas de incertidumbre

La novela de Rigo se ha convertido en una de las más exitosas y aclamadas de los últimos meses, en ella se muestra la vida del campeón colombiano, que ha brillado a lo largo de estos años en las principales carreteras del mundo.

El ciclista colombiano es uno de los focos de atención del país y se ha ganado miles de seguidores por fuera del deporte. Su vida, desde que empezó a dar sus primeros pedalazos en Urrao (Antioquia), hasta sus hazañas en el World Tour, han inspirado cientos de personas.

Rigoberto Urán es una de las figuras más importantes del deporte en el país. Foto: EFE / Instagram: @rigobertouran

Sin embargo, para los espectadores de la novela de Rigo no todo es felicidad y se están empezando a cansar de la larga espera que ha generado la transmisión de los nuevos capítulos de la serie.



Desde el pasado 26 de diciembre, el canal que emite los capítulos decidió darle algo de descanso a la serie, debido al bajo rating que por lo general tienen las producciones en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



Durante las últimas dos semanas se han emitido los capítulos repetidos, situación que no está gustando del todo a los espectadores de la serie protagonizada por los actores Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán.

En la serie, fusionaron sus dos personalidades para crear a 'Sofía'. Foto: Canal RCN / @michydu

Varios son los fanáticos que han expresado sus molestias a través de las redes sociales y en las publicaciones del canal RCN con comentarios y preguntas de ¿cuándo va a volver la serie al aire?

“Cuándo vuelven, las noches sin ‘Rigo’ no tienen sentido. RCN no sean malitos, eso déjenselo a Carmelo”, “¿Cuándo vuelve ‘Rigo’? Tan enganchada que estaba la serie y vienen y la dejan a la deriva por dos semanas, así no”, “Sin sentido eso de empezar los capítulos, qué va, mala esa, seguramente una vez terminado la vuelven a dar, la vuelvo a ver, pero ya me quitaron el sentido a prender la televisión”, dijeron algunos internautas.



Otros dijeron: “Dejen la recocha RCN, y si no quieren perder rating dejen de repetir ‘Rigo’, todo mundo está a la espera de continuar donde iban”.

Las imágenes conmovieron a los seguidores del ciclista. Foto: Imágenes tomada de redes sociales

Los rumores indicaban que los nuevos capítulos de la serie iban a regresar el próximo 15 de enero, porque las nuevas producciones del Canal Caracol, como ‘La voz kids’ y ‘Arelys, aún queda mucho que cantar’, podían opacar el regreso de Rigo.



Sin embargo, el propio canal comunicó de forma oficial que los nuevos capítulos de Rigo volverán a ser transmitidos a partir de este martes 9 de enero, pero tampoco.



Según la cuenta @RatingColombia_ la novela volverá el próximo lunes 29 de enero.

#Rigo | ¡Ya hay fecha! Los nuevos capítulos de #Rigo regresan este lunes 29 de Enero a las 8:00 p.m. pic.twitter.com/S8TiUwwKj1 — Rating Colombia (@RatingColombia_) January 15, 2024

