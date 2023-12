Esposa de Rigo lo 'echa al agua': revela qué ha cambiado desde que se hizo ciclista

Rigoberto Urán es centro de atención en Colombia y no por su talento en el mundo del ciclismo. El deportista nacido en Urrao ha cautivado a millones con su exitosa novela 'Rigo'.



El ciclista colombiano ha desvelado secretos de su vida personal y profesional, en la novela cuenta episodios importantes de su vida que se mezclan con algo de ficción. Por eso, su esposa Michelle Durango ha dado detalles inéditos de la serie.

El deportista sorprendió a sus seguidores en las redes sociales Foto: Instagram: @rigobertouran/ @canalrcn

En una entrevista con Infobae, la esposa del ciclista colombiano indicó que dudó en el momento que le comentaron la idea de revelar secretos de su vida y la de su marido en una novela.



"Se dice vida privada y me parece que esa intimidad la conozcan todas las personas y se cuente, estaba temerosa, porque además no sabía cómo lo iban a narrar y cuál es la vida de un personaje público, venden la vida y el libretista lo va narrando como él quiera su proyecto", dijo la mujer.



Agregó que no estaba segura de que la novela tuviera la acogida que tuvo: "Estaba temerosa de que las familias no quedaran tan contentas, pero en realidad todos los que estamos en esto, estamos felices y sentimos que fuimos respetados, y fuimos bien representados a través de un buen elenco, que le pusieron toda la ficha, las ganas y sería muy conchuda no estar contenta".

En la serie, fusionaron sus dos personalidades para crear a 'Sofía'. Foto: Canal RCN / @michydu

Eso sí, dejó claro que hay algo de drama y ficción en la serie, eso es lo que llama 'rating': "Que se vean la novela, que se la disfruten. Hay cosas que normalmente en una vida, no está llena de drama todo el tiempo, es más bien plana y esto lo que hace es ponerle emoción y hay personajes que en realidad no existieron, pero que son maravillosos, que los pongan, además, porque juegan un papel muy importante en este proyecto".



Y agregó: "Que le quite o que le ponga, no, me parece que todo está siendo muy bien. Se ha respetado la vida de las dos familias, se ha honrado a Rigo a través de esto. Se le ha hecho un homenaje en vida y esto para mí es muy bonito y estoy muy agradecida por lo que ha pasado.

Michelle agradeció a los televidentes por todos los comentarios positivos que le han llegado y por el cariño que recibe a diario por la novela en la que Rigo es el gran protagonista.



"Imaginarnos esa acogida, no, pero la verdad es que cada vez que hacemos un proyecto le metemos toda esa energía positiva y todas esas ganas de que las cosas salgan bien. Yo creo que todo ese positivismo se está viendo reflejado en este proyecto tan bonito y que las personas han aceptado tan bien”, afirmó Durango.



Por último, reveló qué aspectos ha cambiado Rigoberto Urán a lo largo de estos años: "Es que la pregunta sería al contrario, porque él se mantiene intacto. Quizás cuando uno va creciendo y se va rodeando de muchas personas, de pronto va perdiendo en el camino, algunos amigos que se quedaron, que de pronto se quedaron en el pueblo, eso de pronto ha cambiado".

Eso sí, dijo que su tiempo con amigos y familia es más escaso por los diferentes compromisos que tiene en su agenda: "Por el estilo de vida que lleva, que está dando una conferencia, entrenando, firmando autógrafos, haciendo un giro, estamos en mil cosas y de pronto no se puede estar con las personas que, cuando eras joven, estaban. Pero de resto, Rigoberto sigue teniendo la misma esencia, de pronto no rodeado de las mismas personas, pero él es el mismo".

