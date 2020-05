Una rodada con Esteban Chaves para ayudar y hacer donaciones

La Fundación Esteban Chaves (FUN) y Dan Marino Foundation (DMF), que comparten un mismo objetivo, aportar en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se han aliado para organizar un evento espectacular. El domingo 24 de marzo a las 10 de la mañana hora de Colombia será un día muy especial. FUN y DMF organizarán Ride for Smiles, comandada por el ciclista profesional Esteban Chaves del equipo australiano Michelton-Scott.

El objetivo de esta rodada es unir a los amantes del ciclismo y a las personas con ganas de aportar su grano de arena para multiplicar más sonrisas. El objetivo de ‘Ride for Smiles’es pasar un momento divertido, conectar globalmente a diferentes comunidades en torno a la bici y crear conciencia sobre la importancia de la salud y de la vida de niños, niñas y adolescentes con alguna condición especial.



Antes, durante y después de la rodada los participantes y espectadores pueden donar en www.rideforsmiles.org. El 100% de los fondos serán destinados a ayudar a estos chicos a superar las discapacidades físicas y de desarrollo y a brindarles oportunidades para que crean en sus sueños y puedan cumplirlos.



FUN y DMF están lideradas por dos personas que le han dedicado su vida al deporte: Esteban Chaves y Dan Marino. Esteban Chaves es un ciclista profesional colombiano, quien lidera su fundación, cuya área de salud está enfocada en apoyar tratamientos y operaciones de niños con problemas ortopédicos. Dan Marino es miembro del hall de la fama de la NFL, la liga profesional de fútbol americano y presidente de DMF, entidad que centra su misión en el empoderamiento de las personas con autismo y otras discapacidades educación, empleo y tecnología.



Para Dan Marino, presidente de DMF, aunque el fútbol americano y el ciclismo pueden no tener mucho en común,“Esteban y yo compartimos el amor por nuestros deportes, apreciamos lo que tenemos y a través de nuestras Fundaciones entendemos la importancia de retribuirle a la sociedad todo lo que la vida nos ha regalado. Ninguna parte de nuestra sociedad es más importante que los niños, Las donaciones de ‘Ride For Smiles’ ayudarán a cambiar las vidas de los niños que más lo necesitan".



Esteban Chaves siente una conexión especial con Dan y con su fundación. “A pesar de no conocernos personalmente, compartimos dos cosas, el amor por el deporte y las ganas de ayudar a las nuevas generaciones. Esta cuarentena nos ha mostrado que el mundo está conectado y que el distanciamiento social no es impedimento para compartir con nuestras familias, amigos y personas de otras culturas. De eso se trata ‘Ride For Smiles’, de pasar un rato divertido y de ayudar y ser parte de la vida de personas que nos van a agradecer por siempre”.

Hay tres formas de participar:

Rodar

En Zwift con Esteban Chaves

https://zwift.com/events/tag/rideforsmiles/view/787571



Donar

De manera virtual: www.rideforsmiles.org



Ver

La rodada vía live streaming en Facebook:

https://www.facebook.com/estebanchavesbta/

Ride for Smiles



