El ecuatoriano Richard Carapaz será el líder del Ineos Grenadiers para el

Giro de Italia que comenzará el próximo 6 de mayo en Budapest y en el 'ocho' de su equipo también estará el español Jhonatan Castroviejo.

La formación británica luchará por renovar la maglia rosa que logró en 2021 el ausente colombiano Egan Bernal, quien se recupera de las lesiones de un grave accidente.



Por la segunda corona



El Ineos estará en la línea de salida de Budapest con un equipo formado por Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Narváez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Pavel Sivakov, Ben Swift y Ben Tulett.



“Tengo un bonito recuerdo del Giro de cuando comenzó en Israel, en Tel Aviv. Estar allí compitiendo en ese país y luego ganar una etapa en mi primer Giro es uno de esos grandes recuerdos que tengo de esta carrera. Es una carrera que me encanta, quizás mi carrera favorita, así que ganar allí fue especial. Esa etapa la recuerdo mucho", comentó Richard Carapaz, ganador del Giro 2019.



Después Carapaz hizo historia al dar a Ecuador la primera carrera grande por etapas, un hito histórico.



“Cuando gané el Giro de Italia en 2019 fue algo realmente especial, era una carrera en la que quería competir, así que ganar fue un momento increíble. No fue solo una victoria significativa para mí, también fue una victoria especial para mi país. Tuvo un gran impacto y comenzó una nueva era en el ciclismo para Ecuador. También tuvo un impacto en mí mentalmente, ya que me mostró que tenía la capacidad de ser un corredor exitoso de grandes vueltas", añadió.



Carapaz contará con un equipo fuerte para apoyarlo como líder. “Estamos todos para ganar el Giro de Italia, todos sabemos que este es el objetivo y lo queremos cumplir. Creo que cuando tienes un equipo que está detrás del mismo objetivo, y con un equipo de ciclistas que son tan fuertes, que están listos para ayudarse unos a otros, eso es una verdadera fortaleza”, concluyó.



EFE