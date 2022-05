El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), maglia rosa del Giro de Italia, considera que la carrera entra en su terreno más favorable y espera defender a tope el primer puesto, a pesar de la dificultad de las etapas de montaña que restan y la oposición de rivales como el australiano Jay Hindley, el portugués Joao Almeida y el español Mikel Landa.

"Queda una semana muy dura. El Bora controló el pasado sábado en una etapa corta, de tipo clásica, pero ahora vienen etapas con puertos largos, con mucho mas desnivel. Estoy tranquilo, y con el equipo estoy preparado para lo que viene", señaló Carapaz en la tercera jornada de descanso del Giro.



Palabras del capitán

El ciclista carchense, ganador del Giro en 2019, confía en el recorrido, en su equipo y en la motivación que proporciona llevar la maglia rosa.



"La ultima semana es favorable para mí, enfoqué mi preparación para la montaña, y además tenemos la maglia rosa, que es un extra más de motivación para mí y el equipo. Queda mucho Giro, pero estoy motivado y lo daré todo para defenderla", comentó.



Para el ecuatoriano "la clave del Giro sin duda serán estas etapas que llegan", empezando por la del martes, con el Mortirolo en el recorrido.



"La etapa es durísima, con más de 5.000 metros de desnivel. La fatiga se notará, y en las siguientes etapas no habrá tranquilidad, por lo que hará falta concentrarse todos los días".



Para Carapaz será importante la función del equipo en las etapas de montaña, mucho más que el factor del clima, ya que no teme las posibles lluvias previstas para este martes.



"Si llueve no sé qué pasará, con el cambio del tiempo no tengo problema. Si llueve, mejor, y si sigue el calor, también. Será más importante el desempeño del equipo, ya que quedarse solo en carrera influye mucho, pero tenemos a Porte, Sivakov, Castroviejo ... en el pelotón somos mayoría. Esta semana será importante por las etapas de montaña, tener a tu lado compañeros da confianza", comentó.



Carapaz, quien fue trasladado en helicóptero al hotel después de la etapa del domingo, comparó las circunstancias del Giro que ganó en 2019 con las actuales.



"Este Giro es diferente, ahora tengo más experiencia y un equipo fuerte detrás. Sabemos que se puede lograr el maillot rosa. En 2019 no lo teníamos tan seguro. Me encuentro mejor que entonces para afrontar esta semana decisiva", explicó.



Respecto a los rivales a tener en cuenta, Carapaz sigue considerando candidatos al australiano Hindley, al portugués Joao Almeida y al español Mikel Landa.



También quiso aclarar respecto a la contrarreloj del domingo en Verona que el resultado dependerá "de estos 4 días de montaña" Carapaz destacó el plus de moral y tranquilidad que aporta el hecho de ver a su familia, con sus dos hijos, y amigos siguiendo el Giro de Italia cerca de él.



"Es gratificante ver a mi familia y todos los compatriotas residente o que han venido desde Ecuador a seguirme en la carrera", concluyó.



EFE