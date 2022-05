Biniam Girmay se impuso en la décima etapa del Giro de Italia, que se llevó a cabo entre Pescara y Jesi, sobre 196 kilómetros, en la que el español, Juan Pedro López, defendió con éxito el liderato.

Richard Carapaz sigue de cuarto en la general, a solo 15 segundos de López, pero con la ficha número uno para ganar la carrera.



Bien de salud



El ecuatoriano tuvo un incidente este martes, se cayó, pero le restó importancia a la acción.



“Fue una pequeña caída, no ha pasado nada, seguimos en carrera y poco importa eso ya”, señaló.



En cuanto a la acción final de la fracción, cuando el equipo Ineos se movió adelante del lote tratando de sacar ventaja, Carapaz afirmó que quisieron evitar sorpresas.



“Hemos comenzado el terreno quebrado y la carrera se puso dura. Pusimos paso al final porque me convenía la llegada y podíamos sacar provecho”, indicó.



“Es un buen desenlace para nosotros no perdimos tiempo y seguimos en la pelea”, indicó el corredor del Carchi.



“Al final sabemos que estas etapas son tranquilas, pero la verdad fue nerviosa al final, con mucho movimiento, ha sido una carrera buena para nosotros”, sentenció.



