El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), maglia rosa del Giro, lamentó el abandono de su compañero australiano Richie Porte, pero anunció que el equipo lo dará todo en la decisiva jornada de este sábado con final en La Marmolada, en una etapa "de altura que me viene muy bien".

"La verdad es que hoy ha sido un día muy difícil. Estoy muy decepcionado por la retirada de Richie Porte, eso es mala suerte", dijo el líder.



(Giro de Italia 2022: exciclista que corrió con Nairo y Chaves, ahora es cocinero)



(Santiago Buitrago: cerca de ser el mejor joven del Giro de Italia 2022)



Y agregó: "Pero el equipo está haciendo un buen trabajo y estamos lidiando con todo lo mejor que podemos. Estamos todos a un buen nivel y tratando de convertirlo en algo positivo".

Etapa del viernes

Carapaz explicó los últimos km de ascenso, en los que hubo ataques de los hombres de la general, junto a Hindley y Mikel Landa.



"Al final hubo un poco de toma y daca, pero creo que todos estuvimos más o menos en el mismo nivel en la cima. No fue un final tan difícil como para abrir diferencias. Mañana es un buen día, en altura, lo que me gusta", destacó.



(Giro de Italia 2022: clasificaciones, luego de la etapa 19)

​

(Luis Díaz: Liverpool vs. Real Madrid: hora y TV de final de la Champions)





EFE