El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) contaba con ganar el embalaje por el tercer puesto en la meta de Aprica y bonificar 4 segundos, pero se le adelantó el australiano Jai Hindley, quien se puso a 3 segundos en la general del Giro de Italia.

Un pequeño "bocado" para el ganador del Giro 2019, quien valoró sobre todo los 14 segundos que perdió el portugués Joao Almeida, su enemigo número uno para la contrarreloj final.



Perdió y ganó tiempo

"Pensé que iba a ganar el esprint por el tercer puesto y no lo pude lograr, pero aún así ha sido un buen día para mí. He perdido algunos segundos con Hindley pero gané más con Almeida, así que el balance es positivo”, dijo en meta el ciclista carchense.



Carapaz se clasificó cuarto y perdió la bonificación, pero celebró el hecho de haber mantenido la maglia rosa después de una jornada dura. Ahora en la general aventaja en 3 segundos a Hindley y en 44 a Almeida.



“Ha sido una etapa dura, con mucha lucha en la última subida, pero he terminado bien, delante, y mantengo la maglia rosa un día más. Al final me he sentido feliz", concluyó.



EFE