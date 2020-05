Carapaz no deja solo a Nairo y también le canta la tabla al Movistar

Una de las grandes polémicas que dejó el cierre de temporada pasada fue la desvinculación del ciclista ecuatoriano Ríchard Carapaz del equipo Movistar, que también tuvo la baja del colombiano Nairo Quintana, para fichar por la poderosa escuadra del Ineos.

En la interna del equipo español quedaron con mucha molestia por su salida, que quedó evidenciada en el documental sobre la escuadra telefónica y toda su aventura el año pasado con sus tres líderes. Además, hubo un descontento, porque la idea era tener al ecuatoriano como su gran líder, después de que juntos ganaran el pasado Giro de Italia.



Sin embargo, Carapaz les "cantó la tabla" en una reciente entrevista que le dio a Valentí San Juan en la que reveló detalles del difícil ambiente que vivió en el Movistar Team, en especial en el Giro de Italia, cuando compartió el liderato del equipo con el español Mikel Landa.



"Vivir esas circunstancias es muy difícil. No sabes si el día de mañana te va a tocar a ti o si el equipo no va a esperar por ti porque el líder es otro. Es como llevar un cuchillo detrás y no sabes cuándo te va a caer, si es hoy o mañana. Había situaciones en carrera que estábamos los dos y no sabías quién tiraba para quién", aseguró.



Además, Carapaz no se lamenta por haber cambiado de equipo y dejó muy en claro que fue la mejor decisión que pudo haber tomado para su carrera profesional.



"He hecho el cambio justo. No me queda la duda de cómo habría sido en Movistar si me hubiera quedado como líder. Era el momento indicado y no me arrepiento de nada. Hemos ganado una grande en Movistar, aunque me llamen de todo no les debo nada. No tengo la pena o la tristeza de haberme ido", añadió.



Finalmente, sobre su nuevo equipo dijo: "Ineos me decía: Richard, nosotros nos vamos a adaptar a ti, no eres tú que tengas que adaptarte a nosotros. En Movistar no había tenido la oportunidad de que un grupo se adaptaran a mí, que no tuviera que adaptarme yo".



