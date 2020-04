¡Urgente! Dirigente dice que es posible que no haya ciclismo en 2020

Renato Di Rocco, presiente de la Federación Italiana de Ciclismo, afirmó que es posible que este año no se realice ninguna carrera de ciclismo, debido a la problemática que hay en el mundo por la pandemia del cronaviris.

" Todos debemos estar listos también para renunciar a nuestras carreras por el bien de la comunidad. Lamentablemente, esta es una de las hipótesis posibles, que no solo concierne al Giro de Italia, sino a todas las demás razas en Europa", explicó el dirigente en una entrevista.



Por primera vez, un dirigente del ciclismo expone la posibilidad de que la temporada del ciclismo en el mundo no se realice.



“La recuperación de la actividad no solo está vinculada a la situación italiana, sino también a otros países. Francia, con Alemania, Bélgica y España, tiene cifras muy altas que no dan señales de mejora. Estos países son los primeros en estar muy preocupados, es impensable comenzar carreras en breve", dijo Di Rocco.



Y agregó: "España ha superado a Italia por contagios, Bélgica es muy pequeña y tiene números en proporción a la población comparable a la nuestra. Hemos comenzado una fase de descenso de las infecciones, en el norte de Europa aún no y no todos han implementado restricciones rígidas como la nuestra, favoreciendo la propagación del virus".



El dirigente italiano advirtió que se trabaja para salvar las carreras y que el Giro de Italia es la prueba más comprometida para realizarse.



Di Rocco señaló que si bien hay buenas intenciones de que el ciclismo se reanude todo dependerá de los gobiernos de los países y sus decisiones y de cómo avanza la lucha contra el coronavirus.



"Hay muchas hipótesis y se recuperarán con precaución. Se estudian opciones con calendarios muy precisos y escalonados, así como con protocolos de salud muy precisos", indicó



Que la temporada del ciclismo del 2020 se suspenda de tajo es una opción real, pero no el camino ideal, aunque es una alternativa latente.



