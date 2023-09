Las grandes carreras de la Unión Ciclística Internacional (UCI) están llegando a su fin, luego de una vibrante temporada; ahora se acerca uno de los periodos más emocionantes para los apasionados por el ciclismo, el mercado de corredores para el próximo año.



Puede ser de su interés: Nairo Quintana recibe nuevo portazo: otra gran opción que se le cierra

En las últimas horas, se conoció un nuevo escándalo en el World Tour que involucra al Jumbo Visma, un equipo que ha sido noticia en estos días por la posible fusión que tendría con el Soudal Quick Step.



(Además: Clásico RCN: Jeisson Casallas se llevó la tercera etapa en una jornada vibrante)



Los amantes del ciclismo mundial están en vilo por este acontecimiento que tendría un fuerte impacto para la temporada 2024, ya que varios pedalistas podrían dejar el equipo de Países Bajos que dominó en la pasada Vuelta a España y que coronó con la victoria de Sepp Kuss.

Facebook Twitter Linkedin

Sepp Kuss Foto: Manuel Bruque. Efe

Sin embargo, la polémica está opacando el gran año de la escuadra del World Tour y uno de los grandes protagonistas es el belga Remco Evenepoel, quien tendría grandes opciones de salir con dirección al Ineos Grenadiers del colombiano Egan Bernal.



Y es que el galés Geraint Thomas 'inyectó veneno' con una frase que desató la polémica en el deporte de la bicicleta al revelar que el Remco y el Jumbo se odian mutuamente, una situación que se viene dando desde hace algún tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Remco Evenepoel. Foto: EFE

Thomas, en el podast Watts Occurring hizo fuerte declaración: "lo único que diría ahora es: Remco odia a Jumbo y Jumbo odia a Remco, eso no va a funcionar. No quiero empezar ningún rumor, solo digo", refiriéndose a la posible continuidad del belga en la escuadra europea.



(Lea aquí: Nairo Quintana: razones por las que el equipo Lidl Trek no lo contratará)



Además, criticó las decisiones que está tomando el Jumbo tras dominar las grandes del ciclismo: "Lo único que me pregunto es: ¿por qué Jumbo querría esto? Acaban de ganar las tres Grandes Vueltas (…) ¿Cómo no encontrar un patrocinador cuando has ganado dos veces el Tour y dominado la temporada pasada? Tienes los corredores más grandes. Es triste, si es verdad”.



Por último, habló de los problemas que podría traer fusión entre ambos equipos: “Si dos equipos se fusionan, las cosas irán bien para los grandes nombres. Pero la mitad de los empleos se perderán. Solo puedes tener el número máximo de corredores y no vas a emplear 24 ayudantes. Mucha gente perderá sus empleos. Eso también sería triste de ver”.

Facebook Twitter Linkedin

Remco Evenepoel. Foto: EFE

Sepp Kuss, el último campeón del Jumbo

Sepp Kuss, el gregario que se rebeló, es el nuevo campeón de la Vuelta a España. Este coequipero derrotó al campeón del Giro de Italia, Primoz Roglic, y al del Tour de Francia de este año, Jonas Vingegaard, sus compañeros en el poderoso equipo Jumbo-Visma, que dominó a su antojo la carrera.



Historia completa aquí: Sepp Kuss: las desconocidas 'raíces colombianas' del campeón de la Vuelta a España

Facebook Twitter Linkedin

Sepp Kuss, el gregario que se rebeló, es el nuevo campeón de la Vuelta a España. Foto: EFE / Instagram: @seppkuss

Llegó al ciclismo por accidente. Su padre, Dolph Kuss, hizo parte del equipo de esquí nórdico de Estados Unidos en la década del 50, fue técnico entre 1963 y 1972 y estuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck, Austria (1964) y Sapporo, Japón (1972).



Sabina es la mamá de Sepp. Fue instructora de esquí de fondo y estuvo en los mundiales para veteranos. El niño practicó el esquí, el patinaje sobre el hielo y el ciclomontañismo. Fue 36 en la carrera de fondo del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2014 en Lillehammer, Noruega, en la categoría Sub-23.



Se pasó a la ruta y en el 2016 llegó al equipo Rally Cycling. Se lució en el Tour de California del 2017, lo que llamó la atención del Jumbo-Visma, que en esa época se llamaba Team LottoNL-Jumbo, y lo firmaron para el 2018.



En total, ha disputado 12 grandes vueltas: Giro de Italia (2), Tour de Francia (4) y Vuelta a España (6), y comparte su vida con Noemi Ferre, exciclista española con quien se casó el 22 de octubre de 2022 en Mas Palau Blanes. Viven en Andorra, España. Habla inglés, alemán y español, lo que le sirvió para venir a Colombia.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO