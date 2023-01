Los españoles Albert Torres y Oier Lazkano, los colombianos Fernando Gaviria y Einer Rubio, el puertorriqueño Abner González y el brasileño Vinicius Rangel componen el equipo Movistar que participará entre los pròximos 22 y 29 en la Vuelta a San Juan, en Argentina, cuya figura máxima es el belga, Remco Evenepoel.

La ronda argentina contará con la participación del campeón del Mundo y ganador de la Vuelta, el belga Remco Evenepoel, y con otras figuras del ciclismo como el colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador de Tour y Giro, y de su compatriota Miguel Ángel López.



Evenepoel se impuso en la general de la carrera en el 2020 y defiende esa condición, pues la competencia no se pudo realizar en los dos años anteriores.

Incómodo

El corredor entrenó varios días en Calpe, España, y no dejó de inquietar a los aficionados que querían 'chuparle rueda'.



Un ciclista se le fue a rueda, lo persiguió durante varios minutos, hasta que se le acabó la paciencia al belga.



Remco Evenepoel le dijo que le pusiera paso, que no resistía verlo atrás, pero el hincha no quiso, por lo que el corredor prendió motores y lo dejó tirado.

