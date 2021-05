Remco Evenepoel se retira del Giro de Italia

El ciclista belga del Deceuninck Quick-Step Remco Evenepoel se retiró del Giro de Italia 2021, tras la caída que se presentó en la etapa 17 de la competencia.



Evenepol, que ya había perdido la opción de pelear por el título, sufrió varios golpes, pero no tiene fracturas.



El ciclista, que viene de una recuperación de nueve meses, tras su accidente en el Giro de Lombardía en el que se fracturó la pelvis, tomó la decisión de abandonar el Giro.



"Luego delos exámenes a los que se sometió, Remco no presenta fracturas, pero si múltiples laceraciones cutáneas y contusión del segundo metacarpiano de la mano izquierda, se le afectó la rótula y tiene una lesión en la octava costilla, por lo que era mejor que abandonara", comunicó el equipo.



Evenepoel se fue al suelo a falta de 24 kilómetros para el final de la etapa de este miércoles, la que ganó Dan Martin. En principio, alcanzó a quitarse el dorsal parta abandonar, pero deccidió seguir.



"Al final fue un choque que no debería haber sucedido, no sé qué sucedió realmente frente a mí, pero llegué a la curva y vi a algunos ciclistas en el suelo. No tuve ninguna opción de evitar la caída. No hay nada roto, pero tengo muchas contusiones, no tiene mucho sentido seguir con este dolor. Así que vuelvo a Bélgica y me hago unos análisis", dijo.



Y agregó: "Por supuesto que es triste dejar la carrera y mi primer Gran Tour demasiado pronto, pero al final, fue una experiencia agradable y espero volver algún día".



DEPORTES