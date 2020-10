La mala noticia que recibió Remco Evenepoel

El belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), convaleciente de la lesión que sufrió en una espectacular caída en el pasado Giro de Lombardía, no estará presente en la Vuelta a España, según asegura el director general de la formación, Patrick Lefevere.

"No, Remco no va a hacer la Vuelta. No ha subido a su bicicleta en 25 días. Actualmente está trabajando duro para su regreso. Con el rodillo todavía anda con poca resistencia ", según explica el dirigente del Deceuninck.



El corredor belga, de 20 años, cayó por un puente en el transcurso del Giro de Lombardía a mediados de agosto y desde entonces trabaja en su rehabilitación.



La previsión más optimista situaba la reaparición de Evenepoel en la Vuelta, pero en su formación no se manejan los plazos acelerados.



En recientes declaraciones, c aseguraba estar "casi completamente recuperado" y con un alto porcentaje de movilidad.



"El próximo objetivo es terminar una sesión de entrenamiento adecuado en los rodillos y luego rodar en bicicleta fuera. Luego veremos cómo me voy encontrando".



EFE