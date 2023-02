El campeón del mundo belga Remco Evenepoel conquistó este domingo el UAE Tour, su primera victoria de la temporada, al concluir en segundo puesto en meta la 7ª y última etapa, una llegada en alto, por detrás del británico Adam Yates.

Merced a su victoria en la cumbre del temible Jebel Hafeet, en medio de unos espectaculares paisajes áridos en esta etapa reina de 153 kilómetros, Yates escaló al podio (3º), quedándose a un segundo del joven australiano de 22 años Lucas Plapp, sexto en meta este domingo y a 59 segundos en la general de Evenepoel.



Yates ya había triunfado en 2020 en Jebel Hafeet, una ascensión de 10 kilómetros con pendientes en torno del 8 por ciento y 9 por ciento y un tramo con 11 por ciento a tres kilómetros de meta.



El líder del UAE trató de ir a por todas con un ataque a 3 kilómetros del final, pero no llegó a deshacerse de un Evenepoel que finalmente sólo cedió 10 segundos respecto a Yates.

A Rubio no le fue bien

La carta colombiana era Einer Rubio (Movistar), pero esta vez el boyacense no pudo con su responsabilidad.



Partió la jornada y estaba en la octava casilla de la general y a 1 m in 13 s de Evenepoel, pero no tuvo un buen día.



Rubio sucumbió en la jornada, fue casilla 16 en la etapa a 1 min 48 s y en la general se ubicó 13 a 2 min 57 s.



El balance del ciclismo colombiano es bueno, luego de las dos victorias de etapa, una con Rubio y otra con Juan Sebastián Molano.



