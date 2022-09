Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), maillot rojo de la Vuelta a España, volvió a sentirse "tranquilo y confiado" en sus fuerzas a pesar de haber perdido tiempo por segundo día consecutivo respecto a sus rivales de la general, y aseguró además que "la tercera semana será otra historia".

"Ha sido una etapa mejor que la de ayer. De hecho, siendo la primera vez que acababa una etapa a tanta altitud creo que lo he hecho bastante bien", dijo Evenepoel.



Y agregó: "Jumbo ha hecho una muy buena carrera, mi equipo también. El inicio de etapa ha sido muy duro de nuevo, con una escapada algo extraña. Después, me sentía algo agarrotado de la caída, pero me voy sintiendo mejor cada día".

No se asusta



Evenepoel, quien mantuvo el liderato con una diferencia de 1.34 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 2.01 respecto a Enric Mas, se mostró optimista ante una tercera semana que "ya no tendrá puertos tan duros".



"Estoy muy contento de que mañana sea día de descanso y prácticamente no haya perdido nada. Como dije, con la caída no ha sido fácil, pero la tercera semana será otra historia. Los puertos ya no serán tan duros", indicó.



"Creo que ayer tuve un día de mierda, hoy ha sido mejor y al final apenas he perdido tiempo. He tenido que hacer toda la subida, luego Primoz Roglic me ha atacado a 2 kilómetros de meta… Está en su derecho. Lo he gestionado muy bien”, concluyó.



