¿Cuál fue el problema de Evenepoel en el Giro de Italia? Él lo cuenta

Remco Evenepoel, la amenazada de Egan Bernal en el tema del título del Giro de Italia, perdió tiempo este jueves en la etapa de 168 km con cuatro tramos de carretera destapada.

El corredor del Deceuninck cedió en la meta con Bernal 2 minutos 11 segundo y en la general quedó a 2 minutos 22 segundos.



"Desafortunadamente, perdí dos minutos. No fue el mejor día para mí. Sufría mucho en el segundo sector, luego en el tercero, cuando empezaron a correr, sentí las piernas bastante vacías, por eso estaba en la última posición y no podía seguir", dijo el corredor de 21 años.



Y agrego: "Es la forma en que mi cuerpo reaccionó después de once días de carreras después de tanto tiempo sin carreras. Estoy agradecido con el equipo y con João Almeida por el trabajo que hicieron hoy por mí, desde el principio hasta el final".



Evenepoel viene de una para de nueve meses, tras la caída que sufrió el año pasado en el Giro de Lombardía, en la que se fracturó la pelvis.



"No es un buen resultado para mí, pero sigo siendo séptimo en mi primer Gran Vuelta y sigo confiado, ya que todavía queda un largo camino por recorrer hasta Milán ”, aseguró.



Deportes