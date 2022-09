La prueba de ruta juvenil del Mundial de Ciclismo de Innsbruck, Austria del 2018 estaba a 40 kilómetros de su final, pero una caída masiva en la mitad del lote cambió el rumbo de la misma.

En el asfalto quedaron las ilusiones de varios de los pedalistas que querían colgarse un metal en su pecho, entre ellos, el belga Remco Evenepoel, campeón de la Vuelta a España del 2022, uno de los favoritos, el hombre que había roto los cronómetros pocos días antes en la prueba contrarreloj individual, en la que destrozó a sus rivales, dejó con la medalla de plata al australiano Lucas Plapp, a quien supero por un minuto 23 segundos, y con el bronce al italiano Andrea Piccolo, superándolo por un minuto 37 segundos: ¡Bestial!



Cuando Evenepoel se vio en el suelo no pensó nada más que pararse, buscar su bicicleta y pedalear, y lo hizo. Comenzó a ‘enrollar cadena’, solo, impulsado por el amor al deporte, este belga, que el próximo 25 de enero cumplirá 23 años, emprendió la persecución de su vida.



Llegar al grupo fue su objetivo y lo consiguió a 30 kilómetros de la meta, pero su idea no era alcanza al grupo, era ganar el otro oro, el de la prueba de fondo, por eso no se detuvo en el lote, cambió de relación, se paró en pedales y se fue en busca de los dos punteros, esos hombres que soñaban con pelear el oro en los últimos metros, pero quieres no sabían que Evenepoel había emprendido otra aventura, irse en solitario desafiando los duros ascensos del final, las cerradas curvas de los descensos y los largos tramos de terreno llano con el fin de obtener el triunfo.



Remco lo hizo, llegó a la punta, a 20 km del final, pero tampoco quiso compañía, por eso los pasó de largo, su fuerte pedaleo lo llevó a comenzar a celebrar su victoria un kilómetro antes de la llegada y cuando vio la raya de sentencia la cruzó, frenó en seco, de bajó de la máquina, levantó la bicicleta y se inundó de felicidad, porque había conseguido un doblete sensacional, impensado, que estaba marcado en su hoja de ruta, dos oros que lo llevaron al olimpo, a ser llamado como ‘el nuevo Eddy Merckx’ o el ‘Messi del ciclismo’.

Primero el fútbol

Evenepoel nació para el deporte, no solo para ganar encima de la bicicleta. Cuando cumplió cinco años formó parte de las divisiones inferiores del Anderlecht, uno de los equipos más importantes de Bélgica. Allí, comenzó a labrar su carrera como futbolista.



El medio campo de la escuadra de Bruselas ganó un hombre fuerte, de gran carácter, que se ganó a punta de trabajo la cinta de capitán.



Pronto, en Europa se dieron cuenta de sus cualidades y seis años después firmó con el PSV Eindhoven holandés, club al que llegó y en el que se ganó un lugar en la formación titular.



Fue tanta su calidad, que fue llamado a la selección de su país de la categoría Sub-15, en la que también fue capitán, pero ese amor solo duró dos años.

Red suits you, Remco! 🔴 pic.twitter.com/12s39qgstH — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) September 10, 2022



Tuvo problemas, no se pudo acomodar, vivió un desencanto con el fútbol y decidió regresar a Bélgica, al Anderlech, pero allí tampoco tuvo eco, fue suplente y ese impulso por convertirse en futbolista profesional llegó a su fin, porque su progresión se estancó, no volvió a ser la figura de antes y tomó la decisión de ‘colgar los guayos’.



En su segunda presencia con el Anderlech, Remco probó en otros deportes. En el 2016 se inscribió en la Media Maratón de Bruselas.



No le importó que el sábado anterior su equipo había ganado un partido importante y que debía descansar para disputar otro compromiso clave el miércoles siguiente. Muy temprano, el domingo, estuvo en la línea de salida, retando a los fondistas africanos, terminó en la casilla 13, con tiempo de una hora 16 minutos 14 segundos.



“Les pedí a mis jugadores que descansaran, pero él no lo hizo. Cuando lo vimos fue en la carrera, no nos dijo nada, por eso es que digo que tiene alma de deportista”, dijo en alguna ocasión Stéphane Stassin, uno de sus entrenadores.



Pero el atletismo tampoco lo atrapó. Su papá, Patrick, había sido ciclista aficionado y corrió en algunas competencias profesionales por allá en 1989, pero nunca entró en el lote de consagrados.



Un problema cardíaco lo alejó del ciclismo, del deporte, pero le dejó esa herencia a su hijo Remco, quien probó en la bicicleta y se quedó. Desilusionado del fútbol y luego de dejar de lado un contrato con el club Malinas, Evenepoel llamó a escondidas al ex preparador de su padre y le dijo que lo entrenara.



En enero del 2017, el pedalista belga sacó su licencia de ciclista y comenzó a competir en serio, se transformó, bajó de 70 a 62 kilos y alcanzó su mejor forma. Cuatro meses después de dejar el fútbol ganó en el ciclismo, lo hizo en la etapa reina del Bizkaiako Itzulia, una prueba juvenil con prestigio internacional.



Después, se impuso en una jornada y en la general del Aubel-Thimister-Le Gleize, una carrera 2.1 en la que su nombre comenzó a sonar duro.

Tras sus victorias varios ‘cazatalentos’ le echaron el ojo, entre ellos, Josean Fernández, en ese entonces ojeador del Quick-Step, el mismo que llevó a esa escuadra a Fernando Gaviria, el embalador colombiano.



“Lo seguí, era su cuarta o quinta carrera de ruta y le vi calidad. Hablé con su familia, le hicimos unas pruebas con un mejor material, con la bicicleta de contrarreloj, con ropa adecuada y la verdad que nos sorprendió”, le dijo a EL TIEMPO Fernández.



En el 2017, antes de su faena en el Mundial de ruta juvenil, Evenepoel descrestó a los aficionados, a sus rivales y a los técnicos en un critérium en Las Ardenas, pues se encargó de ganar la carrera por sustracción de materia, pues se escapó y alcanzó a sus contrincantes, les tomó vuelta y la competencia se terminó. Pero no fue todo.



En el campeonato de Europa, Remco Evenepoel fue protagonista de una brutal victoria, porque superó a sus rivales con creces, sin miedos, sobrado, tanto, que al segundo le sacó la bobadita de 9 minutos 44 segundos y el tercero, el español, Carlos Rodríguez, llegó 9 minutos 46 segundos después que la nueva maravilla de Bélgica.

Remco Evenepoel. Foto: EFE



Su premio en la cronómetro del Mundial austríaco fue tema de muchos días. Remco ganó el metal de oro en su bicicleta, pero muchos podrían pensar que tras recorrer los 27,8 kilómetros del trazado a una media de 50 kilómetros por hora lo habría hecho en moto, porque en la categoría junior están limitados los desarrollos y él consiguió el título mundial con la relación máxima permitida: un plato de 52 y un piñón de 14 dientes, lo que, en serio, redujo las opciones del belga de alcanzar grandes velocidades en el terreno llano.



Aunque se defendía bien en las pruebas de un día, Remco advirtió en alguna ocasión que le gustaría dedicarse a las carreras por etapas, algo que los expertos respaldan.



“Era joven para definirlo. Lo hizo bien en junior. Se defiende bien en la montaña, pero creo que las carreras por etapas eran lo suyo”, señaló Fernández.



El joven ciclista ratificó sus condiciones. Con el equipo Deceuninck - Quick-Step, fue el mejor joven en la Vuelta a San Juan, fue cuarto en la Vuelta a Turquía, ganó la Hammer Limburg y el Baloise Belgium Tour.



Fue el campeón de la Clásica de San Sebastián, su primera victoria en el World Tour, la máxima categoría del ciclismo, a la que llegó saltándose la división Sub-23 para llegar directo y preciso, como cuando hacía los pases tira líneas en los equipos de fútbol.



En el Mundial del Reino Unido del 2021 se midió a los más fuertes al reloj en la prueba élite, de 54 kilómetros y solo fue superado por el campeón, Rohan Dennis, una forma de decir “presente” y “ténganme en cuanta” porque no es un aparecido. Se saltó la categoría Sub-23.



En el pelotón mundial hay varios pedalistas como él que arrancaron en el fútbol. Axel Merckx, el hijo de Eddy, el mejor ciclista del mundo, también formó parte del once del Anderlech. El belga Greg van Avermaet, el clasicómano del CCC Team, quien ha ganado la París-Roubaix, fue arquero del Beveren, mientras que el italiano Enrico Casparoto estuvo aprueba en el Milán.



Es claro, la crítica y los aficionados en Europa esperan mucho de Remco, al igual que en su país, donde ven con esperanza que puede ser el nuevo Merckx.

No le gusta que lo comparen



“Las comparaciones son absurdas. Lo peor que pueden hacer es compararlo. En muchos países se ha dejado de valorar las victorias de otros ciclistas por esas comparaciones, como pasó en España con Abraham Olano y Miguel Induráin. Remco es Remco y así tiene que ser”, agregó Fernández.



Y Evenepoel piensa igual. “Ser el nuevo Eddy Merckx no es algo que quiera escuchar. Quiero ser alguien nuevo. Soy el nuevo yo”, señaló el corredor belga, que le dio a su país el triunfo en la Vuelta 45 años después del que logró Freddy Maertens.



Por el momento, Remco Evenepoel se gana una casilla en su escuadra, lucha día a día en busca de labrar su propia historia y hasta sus nuevos compañeros en el equipo le auguran un buen futuro.



“Viendo los resultados va a ser un gran corredor. Ha demostrado que tiene mucho talento y sus victorias las he conseguido a sus 19 años, cuando pasó de juvenil a mayores. No se sabe bien en qué especialidad se puede llegar a destacar más, pero tiene todas las condiciones para llegar a ser un gran campeón”, le dijo a EL TIEMPO Maximiliano Richezze, uno de los velocistas del Deceuninck - Quick-Step de la época.

Fuerte accidente

El duro accidente de Remco Evenepoel en el Giro de Lombrdia https://t.co/Qu580xEnkd — Luchovoltio (@luchovoltios) August 15, 2020



En el 2020, se cayó en el Giro de Lombardía. Buscaba la victoria, pero le falló el cálculo y se fue barranco abajo. Fue llevado al hospital con la pelvis fracturada. Volvió siete meses después, luego de un doloroso y arduo trabajo de recuperación, pero no fue el mismo.



Era uno de los favoritos para el Giro de Italia del 2021, pero no pudo, se tuvo que retirar y los especialistas afirmaron que no era un corredor para carrera de tres semanas.



La Vuelta a España era su segunda competencia grande y desde la primera semana se apoderó del liderato, el que no soltó hasta el final. Rompió una racha de Bélgica, que no ganaba la Vuelta desde hace 45 años, cuando el campeón fue Freddy Maertens.

La tremenda historia de superación tras las hazañas de Remco Evenepoel pic.twitter.com/bcRDFgA13T — GOIKO (@GoikoItzela) September 5, 2022



Remco está tranquilo. Perdió el miedo, no solo el escénico, al que le temía de pasar tan joven al ciclismo profesional, sino al de la gente que lo señala como el sucesor de Merckx. Aunque eso está por verse, su rendimiento es alentador, sus resultados son satisfactorios y hasta el momento cumple, así como lo hacía cuando se enfundaba la camiseta de la Selección belga de fútbol.



