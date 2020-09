Pogacar no se lo cree: 'Mi sueño era correr el Tour y ahora lo gano'

El esloveno Tadej Pogacar, de 21 años, voló en la contrarreloj definitiva en La Planche des Belles Filles para remontar los 57 minutos de desventaja que tenía con su compatriota Primoz Roglic y ganar virtualmente su primer Tour de Francia.

Emocionado, pero también incrédulo, como si fuera un sueño, reaccionó al final de la prueba el pedalista.



"No sé qué decir. No sé en qué momento hice esto. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Es un gran esfuerzo para coger la camiseta amarilla y el último día. Soñamos esto desde la salida. Es increíble", dijo Pogacar.



El ciclista solo tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, luego de esta hazaña.



"No es solo mío, es de todo el equipo. Conocimos cada momento caliente en la carrera. Tengo que felicitarlos, a mis directores, a mis compañeros. Realmente lo hice", dijo.



Mientras daba sus declaraciones, tuvo un abrazo con Primoz Roglic, al que derrotó de manera inesperada.



"No sabía que podía quitarle esos 57 segundos a Primoz, no podía escuchar por la radio por el ruido de los fans. Conocía la subida muy bien y lo único que hice fue subir al top desde abajo hasta arriba", aseguró.



Finalmente, dijo: "Puedo decir que mi sueño era estar en el Tour de Francia y ahora lo gano, solo espero la etapa de mañana".





