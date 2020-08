Iván Sosa da su parte de victoria tras ganar la etapa final en Burgos

El colombiano Iván Ramiro Sosa se impuso este sábado en la última etapa de la Vuelta Burgos. Quería el título, por tercera vez, no pudo, pero no se fue con las manos vacías.

"Gracias a Dios porque voy mucho mejor. Al final conocía muy bien la subida y sabia que había que esperar al final, venia al limite, el equipo tenía la idea era llegar con Richard al final y mirábamos. Todo ha salido muy bien y estoy contento de hacer espectáculo", dijo Sosa al final de la carrera.



Sosa demostró que conocía la carrera y el recorrido para quedarse con esta victoria.

"Este año quería obtener el tercer título, no se pudo, pero me llevo esta etapa y me voy contento. Seguiré trabajando para lo que queda", dijo.



Sobre el remate de la carrera, comentó: "Sí, subí bastante rápido. Al final era muy duro, se podía atacar en los últimos 500 metros", agregó el colombiano.



Finalmente, dio un parte satisfactorio sobre el regreso del ciclismo y la organización de la carrera tras la suspensión por el covid-19.



"Damos gracias al presidente y la Federación en Colombia, que hicieron lo posible para que pudiéramos viajar y competir. Estuvo bien organizada la carrera, con todos los protocolos. Volvimos a lo que nos gusta y seguiremos haciéndolo con la ayuda de Dios".



