Daniel Martínez relata cómo ganó y envía una dedicatoria especial

El colombiano Daniel Martínez se impuso este viernes en la decimotercera etapa del Tour de Francia, con meta en la cima del Puy Mary, al superar en la línea de meta al alemán Lennard Kämna, los dos más fuertes de una larga escapada que marcó la jornada.

Martínez se refirió al final de la etapa a su emoción por ganar una etapa en el Tour. Además, tuvo una dedicación especial.



"Estoy muy contento, realmente esta tierra en Los Alpes es especial para mí. Desde que vengo acá siento algo muy bueno y volver después del Dauphine a estar aquí ganando es increíble. Se lo dedico a mi hijo que va a cumplir dos años", dijo.



Se refirió además a su capacidad mental para sobreponerse a la caída que sufrió en la segunda etapa.



"Ha sido un inicio de Tour duro para mí, después de la caída las piernas no quedan bien, quedo resentido, pero mentalmente estaba bien, sabía que en cualquier momento se me iba a dar una etapa, las sensaciones estaban y se me ha dado gracias a Dios".



Además, relató lo que pasó por su mente en esos tramos finales de la etapa. "Cuando coronamos faltaban 10 a meta, dije normalmente Schachmann en la bajada y en el llano va más que yo, dije 'bueno a luchar por el segundo lugar, pero no me voy a entregar', cuando lo vi, dije aquí ya se le ve sin tanta fuerza. Con Kämna al sprint final no creo que me gane, estaba fuerte".

Finalmente, comentó: "Estaba al límite, uno no es consciente, pero ganar en el Tour es algo increíble".







