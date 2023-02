El ciclismo colombiano vive una verdad de a puño. Si bien hay buenos ciclistas en Europa, que hay otros en el proceso de maduración, pero hay algunos que no han aguantado el ‘duro ritmo’ en ese continente y han tenido que regresar dejando atrás la ilusión de ganar etapas, de una victoria en una general y un buen contrato.

Han tenido la opción de ir a buscar nuevos horizontes, pero no han ‘dado con el chiste’ y les ha tocado empacar maletas y coger un avión hacia Colombia.



Rigoberto Urán explotó hace poco e hizo referencia a que algunos ciclistas del país van a Europa y se devuelven antes de tiempo



“La realidad es que no tenemos un ciclista bueno en Colombia. No hay nada. No sé qué es lo que pasa”, contó.



Y agregó: “Se han ido muchos ciclistas para Europa, pero no aguantan uno o dos años. He tenido la oportunidad de llevar varios y no se adaptan y los devuelven”, dijo Urán.

Los mismos ciclistas responden



En el 2023 figuran 15 pedalistas colombianos en equipos del World Tour, la máxima categoría, de 20 que hicieron presencia el año pasado. La cuota nacional en el WT más baja de los últimos años fue en el 2017, cuando estuvieron en la categoría 14 pedalistas, pero en esta ocasión ningún ciclista colombiano fue contratado para la presente temporada.



EL TIEMPO habló con varios ciclistas del país que han tenido la oportunidad de mostrarse en el mejor ciclismo del mundo, pero por diferentes circunstancias han tenido que regresar.



La falta de adaptación, la diferencia en la manera de correr, de entrenar, acogerse a una rígida disciplina y hasta el idioma son algunos de los inconvenientes que han dado al traste con sus objetivos.

¿Por qué regresan?

“No pude con eso del potenciómetro. Nunca había entrado con ese seguimiento y mentalmente no pude. Hay otras circunstancias que son difíciles, las diferencias de los dos ciclismos son muy grandes. Acá en Colombia no se trabaja para ir a correr a Europa, por eso cuando uno va le cuesta. Acá se compite por carreteras anchas, allá no, son angostas, con suba y baje y uno llega a coger el ritmo sobre la competencia”, comentó Juan Diego Alba, que estuvo en el equipo Movistar desde el 2020 al 2022 y luego pasó al Drone Hoper.

Miguel Eduardo Flórez estuvo solo dos años con el Arkea-Samsic, pero primero hizo parte del Androni, con el que logró tomar parte en el Giro de Italia.



“Uno en Europa tiene que ser más disciplinado en todo sentido, desde para arreglar una maleta, pasando por las citas en el comedor hasta el cumplimiento de las estrictas normas que hay y a algunos eso no les gusta, se les hace difícil”, contó el ciclista boyacense.



Y agregó: “Para algunos es difícil cambiar ese ‘chip’. Se necesita de tiempo, uno o dos años para eso. Acá en Colombia hay que trabajar mejor en las distancias y recorridos de las etapas, porque allá en Europa el ciclismo es más veloz, ágil y no tan relajado”.

La disciplina

Miguel Eduardo Flórez realizó su preparación para esta competencia francesa en territorio boyacense. Foto: Archivo Particular

Alejandro Osorio hizo parte del equipo Nippo Vini Fatini, luego pasó el Caja Rural español y firmó por tres años con el Bahrain, equipo del World Tour y del que salió por varios problemas.

“Hubo muchas diferencias con los técnicos. No hablo inglés y había un DT que lo hacía, pero desde el principio me dijo que conmigo no lo haría. Eso fue una gran barrera. Seguro que cometí errores. Son muy estrictos y eso a veces es difícil para uno cuando va de Colombia. Exigen demasiado”, contó Osorio, de 24 años.

'Mea culpa'



“El cambio fue muy duro, la verdad. No se puede asimilar todo en tan poco tiempo. Salí por diferencias. Un ejemplo, me comí un helado y eso no está permitido. Cosas así. Correr en Europa es muy distinto a como se hace acá y eso se paga”, sentenció Osorio.



Hernando Bohórquez formó parte del equipo Astana entre el 2019 y el 2020, disputó la Vuelta a España, pero volvió a Colombia.



El corredor boyacense de 30 años señaló que lo más difícil es cambiar, de un momento a otro, la forma de correr.



“El acondicionamiento con los equipos es distinto. Las competencias, la forma de entrenar es diferente. Allá hay carreras con mucho viento, acá no hay abanicos. El clima es muy frío y uno no está acostumbrado”, contó el pedalista.

Miguel López (izq.) acompañado por su compatriota Hernando Bohórquez, en la concentración del equipo Astana. Foto: Prensa Astana Pro Team

“No es que sea tan complicado adaptarse, pero es necesario saber a lo que va, dejar atrás lo de acá y meterse en lo de Europa. El ciclista tiene que ser disciplinado donde sea, donde corra y eso a algunos les pesa”, precisó.





Lisandro Rengifo

Redacción de deportes

@lisandroabel