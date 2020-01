¿Por qué Nairo y ‘Supermán’ López no corren el Tour Colombia?

Nairo Quintana y Miguel Ángel ‘Supermán’ López, el actual campeón, serán las dos grandes ausencias del Tour Colombia 2020, que fue presentado este lunes en Bogotá y se llevará a cabo por carreteras de Boyacá y Cundinamarca del 11 al 16 de febrero próximo.

La idea de comenzar en Boyacá y de hacer varias etapas en ese departamento partía de la premisa de que tanto Nairo como López estuvieran en la carrera, pero no fue posible, los compromisos con sus escuadras se los impidieron.



“No hay Colombia 2.1 o carreras en Argentina, pero me ha ido bien en muchas carreras francesas en el pasado, así que estoy ansioso por hacer eso: Tour de la Provence, Haut Var y París-Niza... Entonces iré a Catalunya”, señaló Nairo.



Quintana deberá estar en el Tour de la Provence, que se llevará a cabo del 13 al 16 de febrero, mientras que el Tour Colombia se realizará del 11 al 16 del mismo mes, por lo que no le es posible correr en su tierra.



Arkea Samsic, el nuevo equipo de Nairo, su hermano Dáyer y Winner Anacona deberán estar disponibles para afrontar la primera parte de la temporada en carreteras francesas y con todas sus figuras.



Se sabe que la idea es que el ciclista boyacense haga parte de los campeonatos nacionales y viaje a Europa cuando termine su participación.



‘Supermán’ tampoco estará porque se centra en una preparación minuciosa para estrenarse en el Tour de Francia en la temporada que se avecina, y su equipo, Astana, tampoco hará presencia en la prueba.



López fue el campeón de la edición del 2019, en la que derrotó a Iván Sosa (Ineos) y a Daniel Martínez (Education First), pero no defenderá el título pues ajustará su preparación para el máximo objetivo en julio.



EL TIEMPO confirmó que López hará presencia en carreteras de Europa en marzo en Portugal, luego competirá en la París-Niza, defenderá el triunfo que logró este año en la Vuelta a Cataluña y decidirá con los directores deportivos de la escuadra kazaja si estará en la Vuelta a Suiza o en el Critérium Dauphiné.



DEPORTES