Las razones por las que Nairo perdió la rueda del lote mundial

Nairo Quintana es noticia gane o pierda. Hoy, cuando ya no tiene opción de ganar el Tour de Francia al dejar una diferencia considerable en la cima del Tourmalet, se habla de sus malos años, de que perdió la dureza y de que ya no es el mismo de temporadas anteriores. ¿Cuáles son las razones del bajón del boyacense?

1. Maduración precoz. La vida útil del ciclista es de unos seis a siete años, cuando se habla de una vida útil ganadora. Nairo ya los quemó. Llegó a Europa en el 2012 y en el equipo Movistar ha logrado 37 victoria en ocho años, por lo que es justo que sus fuerzas no sean las mismas del, por ejemplo, primer Tour, cuando fue segundo detrás de Chris Froome en el 2013. Llegó joven y a sus 29 años ya quemó lo mejor de su repertorio.

2. Resultados de inmediato. Si bien en Europa existen procesos con sus ciclistas es bien distinto con lo que pasa con los colombianos, con los latinoamericanos. A ellos no se les da espera, no se les prepara para el futuro, porque despuntan a una corta edad y tienen que seguir dando buenos resultados. En Europa se dan el lujo de preparar a un ciclista para comience a dar resultados desde los 27 años, el colombiano, como pasó con Nairo, Chaves, López y ahora con Egan, está sometido a dar lo mejor de su rendimiento a muy temprana edad. Mientras ellos llegan a su edad madura con poca fuerzas, en ese mismo número de años un europeo comienza a despuntar. Ejemplo: Froome ganó su primer Tour a los 27 años, hoy, Nairo cuenta con 29.



3. Normal que pierda fuerzas. La última vez que Nairo fue podio en una grande fue en el Giro de Italia del 2017, cuando fue derrotado por Tom Dumoulin. Y ese año ya daba muestras de que su golpe de pedal y su explosión en la montaña no era la misma que cuando comenzó. Sin duda alguna que le había llegado la época en la que su rendimiento bajara, luego de haber sido exigido al máximo durante las seis temporadas anteriores.



4. 2016, con todo. Nairo se convirtió en el corredor que le ganaba carreras a un equipo que como el Movistar necesitaba de triunfos, pero el precio que paga es alto. Desde el 2012, su primer año en el World Tour, hasta ese 2017 cuando hizo su último podio en una de las tres grandes, el colombiano logró 34 de las 37 victorias que tiene. O sea, del 2017 a hoy solo ha logrado tres triunfos, estadística que confirma que a esta altura de su carrera el declive es normal, pues ningún deportista, ningún ciclista puede hacer todos sus años a tope, ganando a donde vaya a competir.



5. Explotación al máximo. Cuando en Movistar se dieron cuenta de su potencial, pues era claro y normal que le exigieran ganar, y Nairo respondió con victorias, una tras otra. En su hoja de vida se cuentan 20 triunfos en pruebas del World Tour, de ellos siete son clasificaciones generales, incluidos el Giro del 2014 y la Vuelta a España del 2016, sin contar los tres podios en el Tour y el segundo lugar del Giro 2017. Además, del 2012 a hoy ha disputado 13 grandes vueltas, números que dicen a las claras que fue exigido al máximo y sin ningún programa gradual: le tiró a lo que se movió.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@Lisandro Abel