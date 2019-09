Conclusiones sobre el cambio de equipo de Nairo Quintana

1. Siempre es bueno un cambio. Nairo Quintana llegó al Movistar en el 2012 y de una vez comezó a labrar un camino ganándole, que lo llevó a obtener las 39 victorias que figuran en su palmarés, entre ellos el título de la Vuelta a España 2016, Giro de Italia del 2014 y los tres podios del Tour de Francia, Segundo en el 2013 y 2015 y tercero en el 2016, los mejores resultados de un ciclista colombiano en la historia.

2. Dese hace dos años su rendimiento no ha sido el mejor. Su último título data del 2017, cuando ganó la Tirreno-Adriático y ese mismo año terminó de Segundo en el Giro de Italia, detrás del holandés Tom Dumoulin. Se preparó duro para el Tour de esa temporada, cambió su entrenamiento para el 2018 y 2019 en su objetivo de ganarlo, pero no le fue posible y lo que era una novela de amor se convirtió en una de dolor.



3. Los triunfos siempre tapan lo malo, pero cuando se comienza a perder salen a relucir problemas. Los dos últimos años de Nairo en el Movistar no fueron los que él y el equipo esperaban y los rumores de un mal entendimiento y problemas internos se escucharon. Nadie confirmó nada, pero era el pan de cada día y eso generó que la relación se desgastara hasta el punto de comenzar a ver otros proyectos.

4. Nairo, en el día de descanso de la Vuelta a España, anunció su salida del Movistar y horas más tarde el Arkea francés confirmó que haría parte de su estructura, en un cambio que le vendrá bien al boyacense, pero que no le garantiza que volverá a ser el ciclista ganador de antes, pues el tema es su forma deportiva.



5. Arkea necesita de un ciclista de la categoría de Nairo, que le garantice protagonismo en las carreras, pero el colombiano necesita que su equipo suba de categoría. Arkea está en la segunda división del ciclismo, es Profesional Continental, pero es necesario que llegue al World Tour para que pueda participar en las competencias más importantes del mundo, en las que Quintana puede ayudar a promocionar su marca y confirmar su contratación.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel