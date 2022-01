Hay otra bonanza en el ciclismo colombiano. No solo se exportan deportistas, sino que ahora el objetivo de los mejores pedalistas del mundo es venir al país a concentraciones en altura. ¿Qué los motiva?

El tema no es nuevo, pero sí en los últimos años ha aumentado el número de ciclistas de élite que han llegado al país en busca de mejores condiciones para afrontar la difícil, exigente y larga temporada.



El anuncio del neerlandés Tom Dumoulin de concentrarse cerca de Medellín y la mini concentración de un buen grupo del Ineos en Cundinamarca, liderados por Egan Bernal, es la confirmación de que es un ‘buen plan’ estar en Colombia.



La realización del Tour Colombia, antes Oro y Paz y Colombia 2.1 ha servido, pues a la competencia vinieron escuadras del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el planeta, abrió las puertas.



Los buenos conceptos de las bondades del territorio colombiano, el clima, la altura, las rutas, etc, son algunas de las alternativas que analizar los ciclistas para tomar la decisión.



Chris Froome lideró los conceptos, habló muy bien del entrenamiento en altura en Antioquia, y a él se han unido corredores como Julian Alaphilippe, Bob Jungels, el mismo Ríchard Carapaz, lo que ha hecho eco en el mundo.



Sepp Kuss y la misma Annemiek van Vleuten, asidua visitante en los finales y arranques del año, han recomendado venir al país para preparar las temporadas.



Los mismos ciclistas colombianos se han encargado de promocionar el país, por eso Bernal, Nairo Quintana y algunos otros han invitadoa sus compañeros a venir al país.

El tema altura

El primer ítem es la altura. Se sabe que entrenar a más de dos mil metros del mar es importante para la oxigenación de la sangre, aumenta la resistencia, mejora la capacidad muscular, se tolera más la fatiga y la recuperación es mucho mejor.



“Es importante que eso pase, porque ya en Europa se dieron cuenta de lo que es Colombia en ese sentido, no solo mirando los resultados de los pedalistas”, dijo el DT, Luis Fernando Saldarriaga.



Y agregó: “Acá en el país hay facilidades grandes, porque en un día, en un entrenamiento usted puede estar a más de 2.000 metros y luego bajar al nivel del mar, eso es clave”.



Otro de los puntos importantes es que el ciclista europeo le huye al frío, a la nieve, al fuerte invierno, que es un gran impedimento para realizar los entrenamientos normales.



Hay pocas zonas europeas en donde la nieve no se presenta en los primeros meses, y la mayoría de los equipos coincide en esos lugares, por lo que se hace corta la concentración.



En Colombia no existen las estaciones, por eso es un lugar indicado para seguir desarrollando el programa de entrenamientos de cara a la temporada.



