Las razones del retiro de Fernando Gaviria del Giro de Italia

1. El equipo UAE Emirates anunció el retiro de Fernando Gaviria debido a un dolor en la rodilla izquierda. No arriesgan la salud del corredor y por eso abandonó. Hay más carreras en el año, más objetivos, por eso la decisión que se tomó.

2. El triunfo de etapa del colombiano y el shampoo del equipo árabe con el liderato de Valerio Conti, que se puede extender hasta la segunda semana, son razones del éxito del grupo en este Giro de Italia. Es una meta cumplida, por lo que no vale la pena arriesgar la salud de Gaviria.

3. No estaba en los planes del embalador nacional este Giro, y llega este problema de rodilla por lo que el retiro es más que justo. Vino a Italia en reemplazo del líder de la escuadra, Fabio Aru, quien fue operado con éxito de la arteria ilíaca de la pierna izquierda. Se vieron obligados a llamar al colombiano para que el grupo no perdiera protagonismo.



4. Gaviria cumplió en el Giro. Fue cuarto en la segunda etapa, ganó la tercera, ante la descalificación de Elia Viviani, y el jueves también fue segundo, en las tres etapas que se han definido al embalaje. Por resultados, pues el colombiano hizo la tarea. Forzar la marcha en el Giro con este problema no era la mejor solución para él.

5. Y si el Giro no estaba en la lista de carreras de Gaviria antes del tema Aru, pues todo apuntaba al Tour de Francia. El año pasado, el pedalista nacional ganó dos etapas y fue líder, esta vez el UAE Emirates lo necesita en las mejores condiciones para que gane en la mejor carrera por etapas del mundo.



