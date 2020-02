La lucha de los equipos locales en el Tour Colombia

El Tour Colombia, para nadie es un secreto, es la competencia nacional más importante. Eso lo dice la organización y la clase de ciclistas que han venido a correrla en los dos años anteriores y los que están en ella hoy.

Que esa clase de pedalistas vengan a Colombia es muy importante, no solo para la misma carrera, sino para los empresarios, los patrocinadores, los medios de comunicación y para el público que puede ser testigo directo de su manera de correr.



Nosotros, los equipos locales, tenemos la posibilidad de medirnos con los de Europa. Es bueno para los ciclistas colombianos pedalear al lado de ellos, aprender todo lo que hacen.



Claro, la idea es siempre ganarles, pero en los dos años pasados ha sido imposible. Es que la fortaleza de los equipos del World Tour está demostrada, es muy grande, por eso corren en la máxima categoría.



El ritmo en Europa es mucho más fuerte que el de acá, logran mejores desarrollos. Nosotros lo que siempre tratamos de hacer es buscar una victoria parcial, estar en las fugas, mostrarnos, pero ganar es bien complicado.



Buscamos unas buenas presentaciones, ubicarnos bien en la general, buscar la escapada para cumplir con la marca. Para la presente edición, los objetivos son los mismos: hacer una buena general y tratar de ganar una etapa, eso ha sido indispensable, pero no se ha podido.



Las escuadras colombianas no nos hemos unido para encontrar aliados en busca de una victoria parcial, que sería un potosí para nosotros. No lo hemos hecho porque cada uno busca lo suyo, cumplen sus objetivos. No son enemistades, en ningún momento; el tema pasa porque cada uno busca su propio protagonismo.



En la tercera edición de la carrera hay que buscar la victoria. La competencia es parecida, pero lo cierto es que los mismos rivales vamos a ser todos los colombianos.



Ineos es favorito, por contar con Egan Bernal y el mismo Ríchard Carapaz. UAE Emirates buscará lo suyo, las victorias parciales. Los equipos colombianos hemos hecho la preparación para pelear con los grandes y otro es el Education First con Rigoberto Urán, el líder Jhonatan Caicedo. Ese equipo tiene buenos corredores. Cuenta, además de Urán, que viene de una larga recuperación, con Daniel Martínez, campeón nacional de la contrarreloj, y Sergio Higuita, el campeón nacional de ruta.



Hay otros corredores grandes como Julian Alaphilippe, el mejor corredor del año pasado, según Veló. Por todo lo anterior es que es difícil ganarles, pero lo claro es que no vamos a dejar de intentarlo.



Raúl Mesa

Para EL TIEMPO

* Mánager del equipo EPM