Reconocido extécnico español criticó la estrategia del Movistar

La estrategia del equipo Movistar este miércoles ha estado en el ojo del huracán por haberse dado unos movimientos del español Alejandro Valverde, que habrían perjudicado al colombiano Nairo Quintana, quien terminó cediendo segundos en la general.

Según el extécnico español Rafael Carrasco, el equipo se equivocó en su estrategia y una vez Valverde atacó y vio que Nairo se descolgó del grupo de favoritos, no debió hacer relevos con Primoz Roglic, que terminó alejando las pretensiones de Nairo.

Además, Carrasco afirmó que este no es el Nairo de hace tres años y se animó a decir que hoy en día es un corredor irregular.



“Nairo es irregular, tiene días buenos y días no tan buenos. No me da la confianza que me daba hace tres años”, dijo Carrasco en entrevista con ‘Caracol Radio’.



DEPORTES