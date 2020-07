Esto es lo que le espera a Egan tras la salida de Froome del Ineos

La noticia no es nueva. Que Chris Froome haya decidido irse del Ineos para el Israel Start-Up Nation era una noticia que necesitaba tiempo para confirmarse, pues ya era un secreto a voces.



Froome termina su contrato con la escuadra inglesa este año, su estado de forma no es el mejor tras el accidente de junio del año pasado y ya sentía que su liderato en la infraestructura no era tan poderosa.



Que se vaya Froome quiere decir que algo cambia en el Ineos. Ganó cuatro veces el Tour de Francia, en dos ocasiones la Vuelta a España y una vez el Giro de Italia, pero ha pensado que su tiempo en el equipo ya pasó, por eso firmó con el elenco de Israel, que pondrá todo a su servicio desde el 2021.



La salida de Froome implica varios aspectos que atañen al colombiano Egan Bernal. Aunque no hay nada confirmado, pues Ineos no ha decidido cuál será el equipo que llevará, lo cierto es que el colombiano es fijo en la escuadra, ya que defiende el título que logró el año anterior.

Sin duda, sin Froome en la escuadra, Egan pasa a ser el hombre líder, a quien le apuntarán todo en busca de ganar títulos, así como lo hicieron en alguna ocasión con Bradley Wiggins y con el mismo Chris Froome.



Bernal llegará al Tour de Francia como líder e independiente de que lo vuelva a ganar o no, que Froome ya no esté para el año próximo indica que al ciclista de Zipaquirá le apuntarán como el hombre a quien le van a trabajar.



Si bien queda Geraint Thomas, es claro que él, a sus 35 años, ya le pasó la oportunidad de ser líder y la aprovechó ganando el Tour de Francia del 2018, cuando tuvo a su servicio a Froome y a Bernal.



Ineos se la ha jugado por los jóvenes, sabe que el éxito está en la renovación y Bernal lidera ese proyecto. En la escuadra, de los 31 ciclistas que están 11 son menores de 35 años. De hecho, ocho de ellos no superan los 21 años.

Con ese dato, no es difícil indicar que quieren la renovación y la salida de Froome es una nueva etapa que se vivirá. Bernal es el líder de la nueva generación y con él en el equipo, pues será la base para ir por más victorias del Tour, el Giro de Italia y la Vuelta a España.



Egan Bernal llegará el Tour de este año como líder, eso lo dicen los números de sus entrenamientos. Además, es el actual campeón de la carrera, pero falta ver si eso lo debe confirmar durante la competencia, pues es la única forma de saberlo, tras la atípica temporada que se ha vivido por culpa de la pandemia del nuevo coronavirus.



El camino para Egan se abre más, pero eso no es nuevo. La ida de Froome al Israel es una razón más para confirmarlo. Bernal ya se había ganado un puesto en el Ineos y que no esté el británico da tranquilidad porque se ‘quita de encima’ un ciclista grande, de buen nombre y ganador de encima por la pelea por el liderato de la escuadra, así sea que él ya no estuviera en sus mejores años por todo lo que ha pasado.



Ahora bien, falta ver si Froome irá al Tour. No se sabe la nómina, pero queda el interrogante en al aire. No se sabe si llevar a un corredor que ya tiene su futuro definido será buena idea, pero el británico ha demostrado siempre su profesionalismo.

