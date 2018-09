Pinot ganó la etapa y Yates amplió su diferencia en la Vuelta a España

Simon Yates volvió a demostrar que es el ciclista más fuerte de la Vuelta a España. Se defendió atacando, le sacó más de un minuto al segundo de la general, Alejandro Valverde, y dejó prácticamente sentenciada la carrera, aunque falta una etapa de gran montaña.

Movistar, que había hecho todo el trabajo de desgaste, se quedó sin reacción en los últimos kilómetros. Y las opciones de podio para Colombia se alejaron debido al ataque del holandés Steven Kruijswijk, que se metió al tercer lugar de la general.



En los primeros kilómetros, el control fue absoluto por parte de Movistar. Casi todos los intentos de fuga fracasaron ante el ritmo veloz que impusieron los compañeros de Alejandro Valverde y Nairo Quintana.



Solo una escapada tuvo en algún momento una diferencia significativa con el lote: Benjamin Thomas, del FDJ, y Jonathan Castroviejo, del Sky, llegaron a tener un poco más de dos minutos de ventaja.



Ese ritmo que impuso Movistar pudo haber tenido consecuencias para la general: a 34 kilómetros de la meta hubo un pequeño corte y el líder, Simon Yates, no quedó en ese grupo de adelante. A la larga no sucedió nada, pero ahí quedaron marcadas las intenciones: a Yates no lo iban a dejar tranquilo en ningún terreno.



Apenas se empinó el terreno, el primero en atacar fue Nairo Quintana. Steven Kruijswijk y Sam Bennett le siguieron el paso, a 12,7 kilómetros de la meta. Luego quedaron Bennett y Nairo solos. Pero la diferencia no era significativa. Poco más de un kilómetro después de la arrancada, a ese dúo se unió Thibaut Pinot. La iniciativa era del holandés. El colombiano parecía no colaborar mucho, pero luego empezó también a poner paso.



El trabajo inicial de Movistar dejó a Yates con poco respaldo. El único que tenía era el australiano Jack Haig. Pero apenas pasaron la pancarta de los 10 kilómetros a meta, Yates se fue a buscar a los punteros. Más atrás, Ríchard Carapaz ponía el paso en el grupo de Valverde, en el que también estaban Miguel Ángel López y Rigoberto Urán.

Yates se defendió atacando. Kruijswijk y Pinot le siguieron el paso. Y esos tres ciclistas comenzaron a abrir hueco. Quintana se quedó de ese lote de punta para apoyar a Valverde, a 8 kilómetros del final. Pero la diferencia iba aumentando y los tres de adelante buscaban su beneficio: el británico, mantener la punta, y Kruijswijk, acercarse al podio, pues ni Mas ni López reaccionaban.



En el lote de Valverde no había coordinación. Y para su mala fortuna, la rueda trasera de la bicicleta de Quintana se pinchó a 6,4 kilómetros del final. Aunque Nairo volvió, la diferencia entre los dos primeros de la general crecía: a 5 kilómetros de la meta ya era de casi un minuto. Entre los punteros y el grupo de los Movistar flotaba Wilco Kelderman.



Si Movistar no tiraba, López se fue a jugarse su opción, a 4,3 kilómetros del final. El damnificado inicial de ese arrancón fue Quintana, que iba con las fuerzas justas: logró volver al grupo, pero más para respaldar que con intenciones de atacar. Las diferencias crecían. Ya el hueco entre Yates y Valverde era de más de un minuto. Y otros aprovecharon para ir a buscar a los de adelante, como Tony Gallopin.



El grupo de Valverde se desbarató a menos de dos kilómetros del final. Atacó López, Urán le siguió el paso y los Movistar no respondieron. El español se reventó. Y adelante, Kruijswijk no soportó el paso de Yates y Pinot, que llegaron en un mano a mano a la meta. Y al final, Pinot fue el más fuerte y ganó la etapa, la segunda en esta edición de la carrera tras el triunfo en Lagos de Covadonga. Yates fue segundo, a 5 segundos, pero logró su objetivo: dar un golpe en la mesa y mostrar quién es el que manda. Kruijswijk cerró el podio de la etapa, a 13 segundos, y luego llegaron juntos Urán, López y Mas, a 52.



Valverde perdió 1m 07 seg en la etapa con Yates, más los seis segundos de bonificación. Ahora la diferencia es de 1m 38 segundos en la general. La carrera parece sentenciada. Y Quintana, que lo dejó todo para ayudar a su compañero, cruzó la meta a un minuto y 49 segundos.



Queda una etapa de montaña, este sábado. Pero Yates mostró que sigue muy fuerte.

Clasificaciones

Etapa 19

1. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 3 h 42 min 5 seg

2. Simon Yates (Mitchelton-Scott) a 5 seg

3. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) a 13 seg

4. Rigoberto Urán (Education First) a 52 seg

5. Miguel Ángel López (Astana) a 52 seg

6. Enric Mas (Quick-Step Floors) a 52 seg

7. Wilco Kelderman (Sunweb) a 1 min 3 seg

8. Alejandro Valverde (Movistar) a 1 min 12 seg

9. Tony Gallopin (AG2R) a 1 min 15 seg

10. Nairo Quintana (Movistar) a 1 min 49 seg



General

1. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 76 h 44 min 41 seg

2. Alejandro Valverde (Movistar) a 1 min 38 seg

3. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) a 1 min 58 seg

4. Enric Mas (Quick-Step Floors) a 2 min 15 seg

5. Miguel Ángel López (Astana) a 2 min 29 seg

6. Nairo Quintana (Movistar) a 4 min 1 seg

7. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a 5 min 22 seg

8. Rigoberto Urán (Education First) a 5 min 29 seg

9. Jon Izaguirre (Bahrain-Merida) a 6 min 30 seg

10. Tony Gallopin (AG2R) a 7 min 21 seg



