Ya Nairo tiene segura su ida al Tour, ¿tiene con qué pelearlo?

Nairo Quintana, su hermano, Dáyer, y su compañero de mil batallas Wínner Anacona estarán en el próximo Tour de Francia, tras la oficialización de los organizadores de la competencia de la invitación a su equipo, el Arkea Samsic, y al B&B Hotels, la cual se conoció este martes.

Los colombianos también tendrán la ocasión de correr la París-Niza y el Critérium Dauphiné del 2020, dos buenas oportunidades más para estar al lado de los mejores ciclistas del mundo.



Lo anterior se da porque la Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó en su página web la decisión de aceptar a la escuadra de los boyacenses en la categoría ProTeam, segunda división del ciclismo en el mundo, tras negarle la opción de hacer parte del World Tour para este año.



Ya con la invitación al Tour, pues el tema pasa por la verdadera oportunidad que tiene Nairo de pelear el título, de si se rodeará bien de compañeros para afrontar el reto de, por fin, obtener la victoria.



La verdad es que de los 22 equipos que estarán en el Tour, dos de ellos –el Ineos, de Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas, y el Jumbo-Visma, de Primoz Roglic, Steven Kruijswijk y Tom Dumoulin– están por encima del resto, por experiencia, presupuesto, categoría y por las nóminas que manejan.



Ninguna de las otras 20 escuadras tienen ese potencial, pero eso no quiere decir que el Tour esté perdido para los demás, porque hay que competir.



Y si bien el Arkea Samsic no tiene una nómina fuerte que pueda equipararle a Ineos y al Jumbo-Visma, sí tiene con qué pelear la carrera, si es que Nairo llega en condiciones ideales para eso.



El tema del equipo, como se ha dicho siempre, es importante en varios momentos de la prueba, pero a la hora de las etapas definitivas la condición del líder o de los líderes pesa más para responder al reto.



La historia nos dice que Nairo en Movistar nunca tuvo el súper equipo, siempre se criticó eso, pero en esas condiciones fue segundo del Tour en 2013 y 2015, tercero en 2016 y ganó el Giro de Italia del 2014 y la Vuelta a España del 2016, así que eso confirma lo importante que es el tema del estado de forma del corredor en las jornadas claves de la carrera.



La montaña será una aliada de Nairo, aunque en los últimos años esa condición de gran escalador se ha venido a menos, y la crono, que termina en subida, pues será, una vez más, su talón de Aquiles.



De todos modos, de los 36 kilómetros tiene el esfuerzo individual al reloj, que será el penúltimo día de la carrera. 28 serán en terreno llano, ideal para los especialistas, por lo que allí Quintana perderá tiempo.



Si nos detenemos a analizar la situación del Arkea Samsic con su nómina, es claro que hay muchas escuadras del World Tour que son superiores, pero lo es también que con corredores como Nairo, Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Anacona y Dáyer forman un mejor grupo que el NTT, en el que figuran Victor Campenaerts y Louis Meintjes, o el CCC Team, que no tiene un líder fuerte, para hablar de dos ejemplos claros.



La historia del Tour de Francia dice que en los últimos 10 años ningún ciclista que haya pertenecido a un equipo de la segunda división ha terminado dentro de los tres mejores de la carrera. Quizás esta sea una buena oportunidad para que Nairo rompa ese hechizo.



Arkea Samsic se metió la mano al dril y contrató a Nairo Quintana para ir al Tour, para que él sea protagonista de la competencia, gane etapas y pelee el primer lugar de la clasificación. Depositan en él toda su confianza, le contrataron a los corredores que pidió y le llegó la hora de responder.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel