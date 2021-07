¿Qué tan complicada es la vía donde fue atropellado Julián Esteban?

El mundo del ciclismo sigue lamentando la muerte de Julián Esteban Gómez, el pequeño pedalista que conmovió al país durante el homenaje a Egan Bernal tras ganar el Tour de Francia, cuando no ocultó las lágrimas de alegría por el logro del primer colombiano en ganar la carrera por etapas más importante del mundo, en 2019.

Julián Esteban falleció este domingo en el sector de Manas, en la vía que conduce de Zipaquirá a Cajicá. Fue atropellado por una tractomula cuando hacía sus prácticas ciclísticas con su abuelo y un tío.



Esa carretera la comparten a diario conductores y ciclistas. ¿Qué tanto peligro representa para quienes practican en esa vía?



“Esa es una variante muy peligrosa, es una bomba de tiempo. Como es una variante, todos los carros pesados van por ahí”, dijo el técnico de ciclismo Luis Fernando Saldarriaga.



“Se han presentado muchos accidentes en esa vía. Tanto los conductores como los ciclistas deben valorar la vía por donde van”, agregó.



El ciclista Juan Pablo Forero, quien entrena a diario por esa carretera, dice que el peligro existe, pero que el lugar en donde ocurrió el accidente en el que murió Julián Esteban tiene características muy particulares.

“En realidad, esa parte no es que sea tan peligrosa para otras que de pronto lo son mucho más. Es doble calzada, ahí está la ciclorruta, pero muchos ciclistas prefieren ir por la vía normal. Casi todos los días paso por ahí”, dijo Forero.



“Le escuché al tío que la mula los iba acosando con las cornetas. Entonces, por tema de velocidad no pudo haber sido, ahí los carros pesados casi que tienen que frenar por completo, pero sí pudo haber pasado que el muchacho se asustó, la mula le pasó cerca y se descontroló”, señaló.



“Yo vivo en Tengo y normalmente utilizo esa vía. Siempre ha sido peligrosa por varios factores: hay tráfico pesado, la berma no es muy amplia en ciertas partes. A nosotros como ciclistas no nos da miedo porque rodamos mucho por ahí, pero a los recreativos que salen el fin de semana les da algo de vértigo. Muchos salen acompañados o contratan motos”, explicó Tatiana Dueñas, campeona panamericana en scratch y persecución individual.

“En esa zona donde ocurrió el accidente hay una ciclorruta y ahí salen personas en bicis todoterreno. El ciclista profesional no va a tomar esa vía por los trabajos específicos y la velocidad. Incluso hay una parte en la que la ciclorruta se parte en dos: va uno por el carril de la derecha y luego tiene que pasar completamente al otro lado”, agregó.



Tatiana aseguró que el tema de que los carros les piten a los ciclistas los afecta. “En Instagram han compartido una campaña de una empresa de buses: montan a los conductores en bicicletas de spinning y pasan las busetas cerca, pitándoles duro, para que se den cuenta del vértigo: ellos gritan, se asustan. Es bueno que se pongan en la piel del otro”, señaló.



“Siempre he sido constante con el tema de que hay que diferencias: se les dice ciclistas a todos, pero hay biciusuarios, hay ciclistas profesionales y hay recreativos. Esos términos en cultura no se manejan del todo, hay una diferencia, hacer énfasis en eso”, concluyó.



El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, dijo que en lo que va de 2021 van 27 ciclistas fallecidos en accidentes. El año pasado la cifra fue de 28, aunque hay que recordar que en el 2020 la movilidad se restringió durante mucho tiempo por la pandemia de covid-19.



“Venimos trabajando para poder tener un corredor seguro. La idea es tener una ciclorruta de 70 kilómetros, con una inversión de 80.000 millones de pesos”, le dijo el funcionario a Arriba Bogotá, de Citytv.



Forero reconoce la dificultad de entrenar en esa zona. “Es una vía complicada por el tráfico, pasa mucho carro pesado por ahí. Y además, así haya ciclorruta, uno siempre trata de ir por donde haya menos obstáculos y pueda ir más rápido. No es que sea una vía muy angosta, pero sí es muy transitada”, aseguró.



