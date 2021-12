El equipo Qhubeka confirmó mediante un comunicado que no participará en el mayor calendario ciclista masculino de la Unión Ciclista Internacional (UCI) "para asegurar el futuro a largo plazo del equipo" y, por tanto, desaparece de la élite del ciclismo profesional, lo que beneficia al Arkea de Nairo Quintana.

"Nos entristece profundamente confirmar que nuestras esperanzas de competir como equipo UCI WorldTour en 2022 se han acabado", relata el equipo, que no ha conseguido encontrar patrocinador para este año.



"En los últimos días no se ha podido concretar nuestra última posibilidad de continuar en ese nivel, por lo que se ha tomado la decisión de que la operación WorldTour cese el 31 de diciembre de 2021", desvelan. "Este es un momento extremadamente decepcionante para nuestra organización".

Varios ciclistas, en vilo



Ciclistas que estaban a bordo del proyecto dirigido por Doug Ryder tendrán que defender un nuevo 'maillot' para la próxima temporada.



El equipo ha permitido a corredores como el español Carlos Barbero o el colombiano Sergio Henao entablar conversaciones con otros equipos para aclarar su futuro.

Eso sí, el hasta ahora único equipo africano del máximo calendario ciclista masculino a nivel mundial competirá en 2022 como equipo continental con el objetivo de "volver cuanto antes" a la máxima categoría del ciclismo.



Con lo anterior el equipo beneficiado es el Arkea de Nairo Quintana, Miguel Flórez, Wínner Anacona y Dáyer Quintana, que podrá hacer parte del grupo principal de carreras importantes, entre ellas, el Tour de Francia, Giro de Italia y la Vuelta a España, gracias al escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Alpecin y Arkea son los dos primeros en el escalafón de escuadras de la categoría UCI ProTeam y al Qubeka confirmar que no sigue en el World Topur, pues esa serie quedará con 18 escuadras, por lo que las dos primeras del siguiente grupo pueden lograr sus casillas en las mejores competencias del mundo.



