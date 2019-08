Así será el recibimiento de Egan Bernal en Zipaquirá

Este miércoles se le hará el recibimiento a Egan Bernal en Zipaquirá, como el gran campeón del Tour de Francia, en una fiesta a la que está invitada la gente a la Plaza de Los Comuneros.

Así será la fiesta:

La apertura de la Plaza de Los Comuneros se hará, aproximadamente, a partir de las 5 de la mañana para que las personas comiencen a prepararse para la gran fiesta. La capacidad es de 8 mil personas y una vez se cumpla la capacidad máxima se cerrarán las puertas. Habrá dos pantallas gigantes.



En el lugar habrá una zona VIP en la que estarán familiares de Egan Bernal y exciclistas de la talla de Fabio Parra, Martín Emilio Cochise Rodríguez, Mauricio Soler

y Efraín 'Zipa' Forero. Además estarán Ernesto Lucena, director de Coldeportes; el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Jorge Ovidio González; Rodolfo Palomino; el alcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez; el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; el Obispo diócesis; el Concejo de Zipaquirá

y el representante a la Cámara, José Caicedo.



Aproximadamente a las 9 de la mañana se rodarán imágenes del Tour de Francia en las pantallas gigantes y a eso de las 10 llegaría el ciclista colombiano a la Plaza de Los Comuneros.



Después de esto, se harán los actos de protocolo en los que se escuchará el himno de Colombia y Zipaquirá.

Se espera a que vaya el presidente Iván Duque, pero hasta este martes en la mañana eso no está confirmado por la celebración del bicentenario en el Puente de Boyacá, que será a las 2 p. m. Si el presidente no puede ir, el ciclista no será condecorado con la Cruz de Boyacá.

​

Después, Egan entregará la réplica de la camiseta amarilla del campeón del Tour de Francia al ciclismo colombiano y su historia. La recibirá la Federación Colombiana de Ciclismo, encargada en su presidente Jorge Ovidio González,



Acto seguido, el ciclista entregará la camiseta blanca original de campeón de los jóvenes del Tour de Francia a Fabio Rodríguez, su primer técnico.



Después de esto, Egan hará reconocimiento público a Fabio Mazuera, de la Fundación Mezuena, quien lo descubrió en el ciclomontañismo.



Finalmente, Egan hará reconocimiento público a Sergio Avellandeda, quien fue director de deportes de Sopó y Tocancipá. Allí corrió Egan en prejuvenil y juvenil.



Al final de esta parte del evento, habrá una rueda de prensa con aproximadamente 20 de preguntas dirigidas al campeón Egan Bernal y de ahí dará seis entrevistas a medios de comunicación escogidos.



DEPORTES