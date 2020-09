El líder Primoz Roglic se quita presión

Primoz Roglic sigue siendo el líder del Tour de Francia, luego de la décima etapa de este martes de 168 kilómetros y que fue ganada por Sam Bennett.

"Ha sido una etapa nerviosa y estresante, desde salida hasta meta. Como equipo, creo que la gestionamos muy bien. Mis compañeros hicieron un gran trabajo y podemos sentirnos felices de haber evitado caídas e infortunios. No tener problemas físicos es clave en una gran vuelta. Por eso importa tanto ir bien colocados en el pelotón", dijo Roglic.



Y agregó: "El Tour de Francia es la carrera más difícil, pero también la más prestigiosa. No creo que haya cogido el liderato demasiado pronto. No es la primera vez que voy líder de una gran vuelta y tengo experiencia en gestionar este estrés".



Roglic supera a gan Bernal y a uillaume Martin, segundo y tercero en la general, respectivamente.



"El nivel del ciclismo esloveno es una locura ahora mismo. Eslovenia siempre ha estado presente en el pelotón internacional, pero nunca ha alcanzado resultados como los que estamos anotando Tadej [Pogačar] y yo. Estoy orgulloso de estar haciendo historia para mi país", sentenció.



