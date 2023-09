El esloveno Primoz Roglic, ganador este miércoles en el Angliru y tercero en la general tras sus compañeros Sepp Kuss y Jonas Vingegaard, dijo tras la etapa que apuesta por él como ganador de la Vuelta 2023 pero que el vencedor final será "el que tenga mejores piernas" en las próximas etapas".

"Apuesto por mí, pero Sepp va de rojo y espero que sea él. Pero a ver que pasa", dijo en tono jocoso cuando le preguntaron al respecto, y después, más en serio, confesó que para él "fue un momento extraño cuando se quedó Kuss" a dos kilómetros de meta y yendo juntos los tres corredores del Jumbo Visma.

Más explicaciones



El esloveno explicó que un km antes, a tres de meta, se puso por delante del grupo de los mejores porque se "sentía bien" y quería coger su "ritmo", que considera es la mejor manera para subir un puerto así.



Roglic además hizo hincapié en que los tres tienen "libertad" del equipo para aprovechar sus oportunidades. "Quien gane lo decidirá nuestro jefe y será el que tenga mejores piernas", dijo, apuntado que "el escenario ideal" sería que ganase uno de su equipo.

¡VOLVIERON A ATACAR A SEPP #KUSS! Primoz #Roglic y Jonas #Vingegaard se fueron y dejaron atrás al líder de la carrera.



— ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) September 13, 2023



En ese sentido, Roglic aseguró que verse los tres primeros en la general y dominando siempre la carrera no les "ha afectado nada" en su relación personal.



"Seguimos todos juntos en el bus y en la cena. Son momentos muy dulces y nos divertimos mucho", destacó.



En todo caso, avisó de que, a pesar de su buen hacer y su buena situación, en el Jumbo todos tienen que "seguir concentrados" hasta Madrid.

¿Qué dijo su mujer?

Lo que pasó en la jornada hacia Bejes ha tenido eco. Los ataques entre los corredores del Jumbo Visma no es bien visto.



Varas personalidades del ciclismo han reaccionado, pero inesperadamente la esposa de Roglic lo hizo.



Lora Roglic no escribió nada, pero sí les dio 'me gusta' a varios comentarios sobre lo sucedido.

Primoz Roglic gana la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Foto: Santi Otero. Efe



"Así, el periodista de 'Lanterne Rouge', Benji Naesen, descubrió cómo en sus redes sociales, Lora Roglic dio varios ‘me gusta’ en Instagram a comentarios que criticaban abiertamente la táctica del Jumbo y también el comportamiento de Vingegaard en la subida a Bejes", dijo el diario Sport.



Y agregó: "Así, un mensaje donde se podía leer “después de hoy, no habrá forma de defender a Vingegaard o aceptar las tácticas de Jumbo-Visma, es inaceptable” recibió la aprobación de la esposa de Roglic".

