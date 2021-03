Primoz Roglic es portador de malas noticias sobre su salud

El alemán Maximiliam Schachmann (Bora) se alzó este domingo con su segundo triunfo consecutivo en la París-Niza, tras una jornada final en la que el infortunio se cebó con el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que se vio privado del triunfo final tras sufrir primero una caída y posteriormente una avería mecánica.

Percances que dejaron en nada la ventaja de 52 segundos con la que el corredor esloveno afrontaba una última etapa de tan sólo 92 kilómetros, en la que nada parecía poder apartar a Roglic del primer escalón del podio.



"¿Cómo decirlo? No es la etapa que esperábamos. Cometí algunos errores hoy. Con el primero me disloqué el hombro izquierdo y luego una vez más", dijo.



Y agregó: "Lo di todo, pero desafortunadamente ya no pude atrapar a los primeros muchachos. Es un poco de lástima, pero pasaremos a las próximas [carreras]".



"Iba mejorando en el final, pero no hay mucho que agregar. Por supuesto, estamos decepcionados, pero como dije, el mundo no se detendrá y seguiremos adelante. Podría ser mucho peor, pero por suerte digamos que estaré bien probablemente en un par de días o en una semana. Primero, tengo que descansar un poco y luego espero estar listo para las próximas carreras", sentenció.



