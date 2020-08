Roglic prendió las alarmas en el Jumbo: ¿podrá correr el Tour?

El ciclista esloveno Primoz Roglic, campeón del Tour de L'Ain, prendió las alarmas de cara al Tour de Francia, que se correrá desde el próximo sábado y en el que su presencia está en duda. Primero, fue él con un mensaje en sus redes sociales, y ahora fue una declaración más contundente.



El pedalista esloveno, uno de los grandes candidatos a llevarse el título de la competición, aseguró en declaraciones a RVT Slo, la radiotelevisión de su país, que aún no se encuentra recuperado de los golpes sufridos.



"Pensé que absorbería los golpes mejor en unos días, pero aún no me siento en mi mejor momento. Podría haber sido peor, pero no es lo ideal hacerte daño antes del Tour de Francia. De momento, no estoy seguro de si podré tomar la salida del Tour el sábado en Niza", dijo el esloveno.

Roglic no participó en la última etapa del Criterium Dauphiné, en la que defendía el liderato, debido a los golpes que sufrió el sábado 15 de agosto en una caída durante la cuarta jornada de la competencia.



El ciclista del Jumbo Visma, gran candidato para el título del Tour, no se sintió bien y decidió abandonar la prueba para cuidar su salud de cara a la prueba que arranca el próximo sábado.

Además, su pareja, Lora Klinc, afirmó que están a la expectativa de lo que pueda suceder y ver si Primoz es capaz de estar totalmente recuperado para tomar la partida del Tour de Francia.



"Esta caída nos ha aterrizado y demasiado. Por un lado, podría haber sido mucho peor, pero ¿por qué tuvo que suceder justo antes del inicio del Tour? Estoy esperando ansiosamente lo que sucederá", comentó.

