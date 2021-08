Primoz Roglic analizó a sus rivales por el título de la Vuelta a España

El líder de la Vuelta a España, Primoz Roglic (Jumbo Visma), tiene claro que su "principal rival" para el triunfo final en Santiago de Compostela es el español Enric Mas (Movistar), segundo clasificado a 28 segundos del esloveno.

"Mas está muy fuerte, ha demostrado muy buen nivel y creo que es mi principal rival" comentó el esloveno, que encadenaba en la salida de hoy en Roquetas de Mar su cuarto día consecutivo con una camiseta roja que también portó tras las dos primeras etapas.



No obstante, el ganador de la Vuelta en 2019 y 2020 tiene claro que en esta Vuelta, en la que este martes se disputa la décima etapa "aún queda un largo camino por recorrer y pueden aparecer otros rivales" además del corredor español.



En ese sentido, asume que debe "estar siempre atento" para "controlar" al resto de rivales.



Entre los que destacó "equipos muy fuertes" como el Movistar, que también tiene a Miguel Ángel López bien posicionado en la general, tercero a 1 min 21 s del líder; y el Ineos, con Egan Bernal y Adam Yates quinto y sexto a 1 min 52 s y 2 min 07 s, respectivamente.



Ante esa situación, Roglic cree que su equipo no debe "cometer errores". "El Movistar, como tiene dos hombres para atacarnos, puede buscar estrategias que podrían ponernos en dificultades", reparó.



El líder, de todos modos, confía en su equipo, el Jumbo-Visma y "no" tiene "miedo".



"Tengo confianza en mí y en mi equipo. Conocemos la potencia de esas formaciones, pero mis compañeros lo están haciendo bien y podemos afrontarlas como ya lo hemos hecho en otras ocasiones", dijo, Aunque también tiene claro que, le queda "una carrera muy difícil hasta el final ".



EFE