Roglic, campeón de la Vuelta, con deudas pendientes en Giro y Tour

El ciclismo celebra la realización, en medio de todos los problemas que desató la pandemia del coronavirus, la terminación de la Vuelta a España, que tuvo como campeón al esloveno, Primoz Roglic, quien defendió la corona que logró el año pasado.

Las bonificaciones, su regularidad en la montaña, la supremacía en la contrarreloj y el fuerte equipo que tuvo fueron ítems claves para que consiguiera su segundo triunfo, en una carrera que le viene bien.



Sin embargo, Roglic sabe que si bien lo que ha conseguir en la Vuelta es excelente, tiene pendiente dos objetivos con los que no ha podido, los ha tenido ahí, pero no se ha consolidado: ganar el Giro de Italia o el Tour de Francia.



Roglic comenzó su camino en las grandes en el 2016, cuando terminó de 58 en el Giro de Italia, pero con victoria de etapa.



Un año después, el ciclista esloveno, de 31 años, fue 31 en el Tour de Francia y también logró una victoria parcial.



En el 2018, Roglic volvió al Tour y fue cuarto en la general, cedió con Geraint Thomas, campeón, Tom Dumoulin, segundo, y Chris Froome, tercero.



El año pasado, el líder del Jumbo Visma llegó con el objetivo de ganar el Giro, pero se le atravesó Ríchard Carapaz, quien lo dejó sembrado en el tercer puesto, tras una última semana para olvidar.



Llegó a la Vuelta a España con el ánimo de ‘sacarse el clavo’ y lo hizo, ganó la carrera, con victoria de etapa.



Y en el 2020, el pedalista esloveno tenía como meta ganar el Tour, pero en la penúltima etapa, la contrarreloj individual de 36 kilómetros, perdió con su compatriota Tadej Pogacar.



Y en la Vuelta esta vez, Roglic logró su segundo título y en su segunda participación, con cuatro victorias parciales obtenidas, pero está pendientes los títulos del Giro y del Tour.



Roglic llegó tarde al ciclismo, tras haber sido esquiador y en los dos últimos años ha sido el mejor pedalista del lote internacional, no solo lo dice el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en la que este lunes aparecerá de primero, sino sus resultados.



El esloveno ya tiene dos victorias en la Vuelta y seguramente tendrá más oportunidades de ir por el Giro y por el Tour.



En la primera, ha sido 38 en el 2016 y cuarto en el 2019, cuando Carapaz lo venció, luego de una última semana definitiva y en la que Roglic desentonó.



Y el Tour también le ha sido esquivo. Primoz Roglic fue 38 en el 2017, cuarto en el 2018 y segundos este año, cuando lo venció Tadej Pogacar, en la crono del penúltimo día.



Por el momento, está al lado de ciclistas de talla que también obtuvieron el triunfo en la Vuelta a España, pero que quedaron n deuda en las otras dos grandes.



Alejandro Valverde ganó el giro Ibérico en 199, pero su mejor participación en el Tour fue en el 2014 cuando fue cuarto y en el Giro acabó de tercero en el 2016.



Roberto Heras tiene cuatro victorias en la Vuelta, en el Giro fue quinto en 1999 y su mejor resultado en el Tour fue quinto en el 2000.



El suizo Alex Zulle fue gran figura del pelotón. El suizo ganó la Vuelta a España en dos ocasiones, fue segundo en el Tour de Francia de 1995 y en 1999, pero en el Giro no brilló.



Primoz Roglic seguirá trabajando en busca del Tour, su principal objetivo, y si se le aparece el Giro, lo luchará, porque no quiere quedarse en ese lote de victoriosos en la Vuelta, pero a quienes les faltó el título en las otras dos.



