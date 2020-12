Primoz Roglic ganó el Vélo D'Or al mejor ciclista del año

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), doble vencedor de la Vuelta a España, es el ganador del premio Vélo D'Or que acredita al mejor ciclista mundial en la temporada que ha finalizado, elegido tras la votación realizada entre especialistas internacionales de ciclismo.

"Este premio es una gran recompensa", señaló el ciclista esloveno, quien cumplió 31 años en plena Vuelta y se mostró agradecido a los periodistas que le votaron como el número uno del año.



Le puede interesar: (Reinaldo Rueda: ¿qué posibilidades tiene de dirigir a la Selección?).



"Era un jurado de periodistas de todo el mundo, por eso me conmueve mucho este premio ", dijo Roglic en L'Equipe.



Roglic se ha impuesto por delante de rivales de mucho peso, como su compatriota y ganador del Tour de Francia Tadej Pogacar, o el campeón del Mundo en Imola, el francés Julian Alaphilippe, quien ha obtenido el premio Vélo D'Or de mejor ciclista galo del año.



También lea: (¿Círculo cerrado? Opciones de un técnico colombiano para la Selección).



"Primoz Roglic se merece sobradamente este trofeo. Ganar el Vélo D'Or francés me hace muy feliz, es bueno ver que mis resultados no pasaron desapercibidos y fui nombrado nuevamente el mejor ciclista francés del año, por segunda vez consecutiva", recordó Alaphilippe.



Roglic ha tenido una temporada exitosa. Se le escapó el Tour de Francia en la contrarreloj de la penúltima jornada, pero en su casillero figura la Vuelta a España, en la que ganó 4 etapas, la Lieja Bastoña Lieja, el título nacional en ruta y el número uno de la clasificación de la UCI.



EFE