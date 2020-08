El tema Roglic y el Tour de Francia da un giro inesperado

Primoz Roglic sigue buscando su mejor forma para afrontar desde este sábado el Tour de Francia. Es uno de los grandes candidatos para luchar por el título, pero en los últimos días se ha especulado con la opción de que no compita.

La fuerte caída que sufrió en el Criterium Dauphiné y que lo obligó a irse de la carrera en el último día cuando era líder, al parecer, dejó secuelas importantes de las que no se ha podido recuperar.



El mismo corredor en sus redes sociales advirtió que una vez volvió a los entrenamientos, tras unos días de reposo, esperaba encontrarse mejor, lo que hizo sonar las alarmas.



El tema se volvió más impactante cuando su novia, la escritora Lora Klinc, señaló a un diario que la “pregunta más importante en este momento es si Primoz podrá comenzar la carrera. Es lo que deseamos, pero todavía estamos esperando a la confirmación”.



Lo anterior ha causado revuelo en el ciclismo mundial y en el interior del Tour, pero este miércoles el director deportivo del Jumbo Visma, Merijn Zeeman, salió al paso de todas las especulaciones y advirtió que su ciclista está bien para ir por el título.



“A Primoz ya no le molesta su caída en Dauphiné. Volvió al entrenamiento fuerte, participó y no presentó ningún problema”, enfatizó el DT.

